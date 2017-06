Mange kan ikke faste under ramadan: – Fikk beskjed om å skamme meg fordi jeg drakk vann

ELLINGSRUD (VG) Laial Janet Ayoub (32) er muslim, men faster ikke under ramadan. Det har hun fått kritikk for, blant annet fra fremmede på T-banen.

– Jeg ble fortalt av en dame på T-banen at jeg burde skamme meg fordi jeg drakk vann foran datteren min, sier Ayoub til VG.

– Jeg ble helt satt ut. Som muslim vet jeg hva ramadan er, og jeg lærer min datter den virkelige meningen av islam og ramadan. De syke skal ikke faste – sånn er det bare!

Vi møter henne hjemme på Ellingsrud utenfor Oslo, hvor hun lager mat til datteren Janet Ayoub (8), som snart er ferdig på skolen. Det lukter krydder i huset – en lukt som for mange muslimer er fraværende på dagtid denne måneden, på grunn av fasten.

LUNSJTID: Laial Janet Ayoub lager kibbeh og grønnsaker. Det er en libanesisk rett bestående av bulgur, løk og ris, med kjøtt i midten. Foto: Trond Solberg , VG

Kan ikke faste – får kritikk



Fakta om ramadan * I fastemåneden ramadan skal muslimer avstå fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. I tillegg skal muslimer avstå fra seksuelt samkvem i denne perioden på døgnet. * Alle friske voksne er påbudt å faste. Ved fare for liv og helse kan man avstå, eller bryte fasten. * Ramadan er den niende måneden i et islamsk år. Det islamske året er et måneår; en måned regnes fra nymåne til nymåne og har 29–30 dager. * Ramadan ansees hellig fordi koranen ble åpenbart overfor profeten Muhammed i denne måneden. * Hvert år kommer ramadan omtrent 11 dager tidligere enn det foregående året. En full rotasjon gjennom året tar følgelig omtrent 33 år. * Nymåne signaliserer ramadan-start. Starten varierer derfor på ulike deler av kloden. * Hensikten med faste er å "dyrke gudfryktighet" og å lære selvbeherskelse. * Fastemåneden er en spirituell måned for muslimene hvor de skal vise takknemlighet, moderasjon, viljestyrke, nåde, ettertanke, tålmodighet, disiplin, tilgivelse, medlidenhet og toleranse. * Muslimer skal lære seg å kontrollere sinne, sjalusi og egoisme. Kilde: Jamiatul Ulama, (Rådet for muslimske teologer), Johannesburg, Sør-Afrika, Store norske leksikon

Ramadan er den niende måneden i muslimenes kalender og kalles den hellige fastemåneden. Troende spiser ikke mellom soloppgang og solnedgang. Man skal også avstå fra å drikke, røyke og ha seksuelt samvær. Men ikke alle følger fasten. Det finnes unntak for gravide, ammende og syke.

Ayoub faster ikke fordi hun nylig ble operert i magen. Legen har gitt henne beskjed om å spise og drikke hver tredje time.

– Jeg opplever å ikke få forståelse for at jeg ikke kan faste Mange sier at «alle» bruker unnskyldningen «jeg er syk». En mann slo vannflasken ut av hånden min på Oslo S en gang, sier Ayoub.

Ramadan er en måned hvor man skal gå i seg selv, og hverken sladre eller tenke stygt om andre, forteller Ayoub.

Hun opplever at muslimer i stadig større grad glemmer dette. Blant annet kjenner hun flere muslimer som ikke tør å spise i områder som Grønland og Furuseth i Oslo, fordi de opplever å bli sett stygt på av andre muslimer.

– Slenger blikk

– Hvis man sitter ute og spiser på kafé, blant annet på Grønland, er det vanlig at man slenger blikk. Det gjør at mange helst vil holde seg innendørs under Ramadan, sier Ayoub.

Hun får støtte fra Mahmoud Farahmand, leder i LIM-nettverket for muslimer. Det er en utfordring at noen muslimer opptrer som «moralpoliti» ovenfor andre, mener han. Han er kjent med at noen muslimer velger å sende stygge blikk, kommentere og konfrontere muslimer som spiser på dagtid under ramadan.

– Det er alltid noen som påtar seg å passe på sine medmuslimer. Dermed er det forståelig hvis noen ikke ønsker å spise på Grønland under ramadan. Det er ingen tvil om at sosial kontroll forekommer – også i Norge.

– Ikke lett for dem som ikke faster

FASTER IKKE: Mina Bai (48) Foto: Privat

Mina Bai (48) er sekulær muslim. Hun sier ramadan er en fin tid for selvransakelse og refleksjon, men at det også kan være en vanskelig måned for mange.

– Det er ikke lett for dem som ikke faster. De må skamme seg og komme med unnskyldninger om hvorfor, sier Bai.

Hun har fastet før, men har i dag en kronisk sykdom, og må spise regelmessig. Aaliya Nilsen (26) faster heller ikke. Hun er gravid, og opplever å få forståelse for det.

– Jeg prøver å ikke spise og drikke foran andre under ramadan, av respekt for dem som faster. Jeg føler at det er viktig å ha litt sympati denne måneden, sier hun.

Shazia Sarwar kommenterer : – Ikke få sjokk om du ser noen spise matpakke på jobben. Bare ikke si det videre.

Muslim som faster: Hardt



FORSKJELL INNAD I FAMILIEN: Asif Siddique (34) faster, mens moren Mussarat Naim (54) faster ikke. Foto:

Vanligvis spiser og drikker muslimene før daggry, for så å gå hele dagen uten mat og drikke. Ved solnedgang brytes fasten ofte med vann og dadler, før man spiser kveldsmat.

Asif Siddique (34) er blant dem som faster. Han beskriver det som «hardt» å gå 18 timer uten mat og drikke. Blodsukkeret blir lavt, og døgnrytmen ødelagt.

– Men det er en del av vår tradisjon. Det er kulturen jeg er født og oppvokst med, og selv om mamma ikke faster, velger jeg å gjøre det, sier han til VG.

Moren Mussarat Naim (54) er diabetiker – som er en annen gyldig grunn til å ikke faste.

– Folk respekterer meg, men jeg velger å spise og drikke i bilen under fasten av respekt for andre muslimer, sier hun.

