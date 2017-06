Kulturdepartementet trekker støtten til Islamsk Råd Norge

Det opplyser departementet i en pressemelding.

– Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ansatte nikabkledd kvinne

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre, ifølge NTB.

Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

Rådet skapte debatt da de valgte å ansette nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet.

Flere reagerte på nyheten, blant annet var Venstre-politiker Abid Raja skuffet over avgjørelsen.

– Jeg har forståelse for om nordmenn blir støtt og provosert over dette. Jeg som muslim blir selv støtt og provosert, sier han til VG.

Raja mener IRN med dette «nærmest har utspilt sin rolle som en seriøs samfunnsaktør».

– IRN undegraver den tillit som bør bygges mellom nordmenn og muslimer. IRN dummer seg ut og gjør norske norske muslimer til latter, sier stortingsrepresentanten.

Redd det kan skape større forskjeller

Generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, mente Leyla Hasic var den best kvalifiserte for jobben.

– Leyla Hasic er ansatt som administrasjonskonsulent og har gått gjennom en ryddig og krevende ansettelsesprosess hvor vi hadde mange gode søkere. Hun var den beste og fikk jobben. Hennes jobb er ikke slik media har kommunisert: at hun skal være IRNs ansikt utad. Det skal hun ikke, sa Afsar til VG i mars.

Kulturministeren reagerte på ansettelsen kort

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få tak i Mehtab Afsar.