Islamsk Råd: Nikab-kledde Hasic skal ikke være ansikt utad

Nikab-kledde Leyla Hasic skal ikke være en talsperson for Islamsk Råd Norge, fastslår generalsekretæren i organisasjonen.

– Leyla Hasic er ansatt som administrasjonskonsulent og har gått gjennom en ryddig og krevende ansettelsesprosess hvor vi hadde mange gode søkere. Hun var den beste og fikk jobben. Hennes jobb er ikke slik media har kommunisert: at hun skal være IRNs ansikt utad. Det skal hun ikke, sier generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge til VG.

– Hun skal jobbe med kontorrelaterte oppgaver, hvor IT, skriving av ulike dokumenter og besvare henvendelser elektronisk vil være hennes arbeidsoppgaver. Det har vi hele tiden vært klare på.

Uttalelsene kommer etter at det ble kjent at nikab-kledde Leyla Hasic (32) er ansatt i Islamsk Råd Norge. Klassekampen skrev tirsdag at Hasic er ansatt som administrasjonskonsulent, og at hun ifølge stillingsbeskrivelsen skal drive med kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.

Flere har reagert på nyheten, blant annet kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og redaktør i tidsskriftet Humanist Didrik Søderlind.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) sa til VG at han som muslim blir støtt og provosert.

Afsar sier at Hasics arbeidsoppgaver kan være kommunikasjonsarbeid som å publisere noe styret i IRN vil at skal stå på hjemmesiden og å svare medlemmer og andre på eposter. Han understreker at eksternkommunikasjon ikke er blant arbeidsoppgavene.

– Jeg tror det er der misforståelsen ligger.

Skuffet



Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet. Helleland mener «mange i Norge», også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den, skriver NTB.

– Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn? Jeg mener dette er ytterst uklokt og provoserende, sier statsråden til nyhetsbyrået.

Ifølge Klassekampen har Kulturdepartementet bevilget 484.000 kroner til at Islamsk Råd Norge kunne øke staben med én ansatt.

– Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger. Jeg er redd dette er med på å skape større avstand, sier Helleland.

– Hårreisende



– Vi har registrert hva kulturministeren har sagt, og vi mener det er hårreisende at hun oppfordrer oss til å bryte arbeidsmiljøloven og drive med diskriminering av kandidater på grunn av hvordan de går kledd. I denne prosessen har IRN forholdt seg til arbeidsmiljøloven, sier Afsar.

– Vi har ikke lagt vekt på at det skal være en muslim. Blant de seks vi intervjuet, var det kandidater som hadde tilhørighet til et annen tro- og livssynssamfunn enn islam. Vi har hatt fokus på kvalifikasjon, og der har hun (Hasic journ.anm.) scoret best.

– Helleland sier at IRN fikk midler til stillingen fordi hun mente dere burde bli bedre til å ivareta rollen som brobygger. Har dere da fått midler til en stilling (brobygger) dere ikke hadde behov for?

– Vi har tatt opp med Kulturdepartementet i flere sammenhenger at vi trenger å styrke sekretariatet. Det har vi sagt hele tiden at vi trenger hjelp til. Når vi har det på plass, kan vi imøtekomme de behovene i sterkere grad utad. Det var bare én ansatt til å drifte organisasjonen, og det var meg.

Mener IRN jobber mot undertrykkelse



– Er det problematisk at Hasic som ansatt i IRN bruker nikab, mener du?

– Det er problematisk at landets toneangivende aktører og statsråd oppfordrer oss til å bryte arbeidsmiljøloven og drive diskriminering begrunnet i klesstil. Det oppfordrer til diskriminering, som igjen kan føre til avstand og hat mellom mennesker. En statsråd bør holde seg for god til å kommentere en slik sak før hun har satt seg inn i den, sier generalsekretæren.

I NIKAB: Leyla Hasic har tidligere engasjert seg offentlig i debatten om bruk av heldekkende plagg i utdanningsinstitusjoner. Foto: Privat





– Mange vil si at nikab ikke bare er et klesplagg – men at det representerer noe problematisk?

– Ja, kvinneundertrykking. Mener da kritikerne at vi skal undertrykke en kvinne ved å si at hun ikke er ønsket i arbeidslivet? Er det å jobbe mot undertrykking av kvinner? Når vi ansetter en høyt kvalifisert person som tilfeldigvis går med nikab, mener vi at vi jobber mot undertrykkelse av kvinner.

– Ville dere ansatt en person som skulle drive dialog og være ansikt utad, dersom personen brukte nikab?

– Det er en hypotetisk problemstilling. Vi har ansatt en person ut fra de kravene vi stilte. Vi er opptatt av å forholde oss til arbeidsmiljøloven og at man ikke skal drive diskriminering av mennesker på bakgrunn av hvordan de går kledd.

– Hvilke vurderinger gjorde dere før hun ble ansatt rundt det at hun bruker nikab?

– Vi har hatt fokus på å ha en person som er kvalifisert for å gjøre den jobben. Og det er kvalifikasjonene vi har sett etter, at det er en person som kan imøtekomme de kravene vi stiller i forhold til de oppgavene som skal gjøres. Vi vil oppfordre alle andre til å ha fokus på det istedenfor hva folk har på seg.

– Vil overhodet ikke skape avstand



– Flere mener dette kan skape avstand mellom muslimer og den øvrige befolkningen. Hva sier du til den kritikken?

– Det vil overhodet ikke skape avstand. Det skaper debatt, og gjennom debatt møter man ulike argumenter. Det er gjennom dialog og samtale man blir kjent med andre. Det er vanskelig å forstå at en ansatt på et kontor skal bidra til å skape avstand, sier Afsar.