Den største moskeen bryter med Islamsk Råd etter nikab-saken

Etter bråket om at Islamsk Råd Norge ansatte nikab-kledde Leyla Hasic, velger det største muslimske trossamfunnet å melde seg ut av organisasjonen.

I et brev undertegnet lederne av de fem største moskeene i Norge tirsdag kveld, kommer det frem at de er svært bekymret over utviklingen i Islamsk Råd Norge (IRN).

Det skjer etter at det ble kjent at at den nikab-kledde Leyla Hasic er ansatt som kommunikasjonsarbeider i organisasjonen.

– Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier Senaid Kobilica, og legger til:

– Vi bryter fordi den politikken som har blitt fulgt den siste tiden ikke er representativ for oss i det hele tatt. Det er nesten ingen kommunikasjon og avgjørelser tas over hodet på oss. Det som er viktig for IRN er å sende et godt budskap og ikke skape polarisering. Der spiller imamer en viktig rolle, men når de ikke blir konsultert så skaper det større avstand.

Han leder Norges største muslimske menighet med 9.400 medlemmer

Tirsdag kveld satt han sammen med fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av IRN eller ikke.

OMSTRIDT: Ansettelsen av Leyla Hasic har skapt reaksjoner internt i Islamsk Råd. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

I en pressemelding tirsdag kveld, underskrevet de fem trossamfunnene, utrykker de sin bekymring for organisasjonens utvikling.

«Vi ser på utviklingen i IRN som alvorlig. Det har i lang tid hersket usikkerhet rundt IRNs retning, noe som har kommet klart frem i media ved flere anledninger uten at situasjonen har forbedret seg. Den siste ansettelsen i disse turbulente tider er enda et eksempel på lite gjennomtenkte avgjørelser», heter det i uttalelsen.

«Uakseptabel vending!!!»

Tidligere tirsdag skrev Kobilica på Facebook at «Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord! Uakseptabel vending!!!»,, og lenket til en lederartikkel i VG , der ansettelsen karakteriseres som en «bevisst provokasjon» fra Islamsk Råd.

Tidligere tirsdag skrev Basim Ghozlan, som leder Det Islamske Forbundet, på sin Facebook-profil at «Vår dumhet er fiendenes sterkeste våpen».

Flere har ytret seg i saken, og mener at det skaper større avstand mellom muslimer og ikke-muslimer.

Tirsdag sa blant annet stortingsrepresentant Abid Raja (V) at han som muslim blir støtt og provosert.

Skal være kontroversielt innad i IRN



VG har vært i kontakt med rådsmedlemmer som var tilstede på et møte i Islamsk Råd Norge i februar, der nikab-kledde Leyla Hasic ble presentert i forbindelse med at hun var blitt innstilt til stillingen som kommunikasjonsarbeider.

LEDER: Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Dette var møtet før søndagens årsmøte, hvor IRN godkjente ansettelsen av Hasic.

En av dem som var på møtet i februar forteller at det var stor diskusjon om man skulle ansette den nikab-kledde kvinnen, der noen mente at det ville provosere mens andre mente at man diskriminerte om man utelukket henne.

Medlemmet forteller VG at saken har vært splittende for IRN, og det er en kontroversiell sak innad i organisasjonen.

Videre forteller medlemmet at det virket som om ledelsen i IRN allerede hadde bestemt seg for at Hasic skulle bli ansatt, og at dette ikke var noe de ønsket å diskutere.