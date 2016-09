Ubaydullah Hussain tiltalt for verving av fremmedkrigere til IS

Det nasjonale statsadvokatembete har tiltalt Ubaydullah Hussain for rekruttering til IS. En konvertitt (19) er i samme sak tiltalt for forsøk på å slutte seg til terrorgruppen.

31-åringen, født og oppvokst i Oslo, er dermed den første nordmannen som er tiltalt for terrorrekruttering.

Personene Hussain er tiltalt for å ha rekruttert til Den islamske staten (IS) i Syria er Thom Alexander Karlsen (24) fra Halden og en mannlig konvertitt (19) fra Oslo.

I tillegg er islamisten tiltalt for deltakelse i IS gjennom støtte til fem fra Norge som sluttet seg til terrororganisasjonen. Det de alle har til felles, er at de kommer fra Fredrikstad og delvis bydelen Lisleby:

• Ishaq Ahmed (f. 1991): Ifølge tiltalen kjøpte han stridsbekledning og utstyr til Ahmed dagene i forveien av at han sammen med Edelbijev reiste til Syria i september 2013. Ahmed ble dømt til åtte års fengsel i fjor. Ifølge VGs opplysninger disponerte også Hussain bankkontoen til Ahmed, mens sistnevnte oppholdt seg i Syria.

• Abu Edelbijev (f. 1991): Ifølge tiltalen overførte Hussain til sammen 26 900 kroner til norsktsjetsjeneren fra april til juni i 2014, mens Edelbijev oppholdt seg delvis i Syria og Tyrkia, tilsluttet IS.

• Adam Magomadov (f. 1992): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain reisen til tsjetsjeneren i august 2014. Magomadov returnerte vinteren etter og ble i august i år dømt til 7,5 års fengsel.

• Torleif Angel Sanchez Hammer (f. 1991): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain konvertittens reise ved årskiftet 2013/2014. Torleif endret navn til Abdul Hakim i folkeregisteret.

• Fredrikstad-mann (f. 1989): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain reisen til den kurdiske norskiraneren i september 2014.

I tillegg er Hussain tiltalt for å ha tilrettelagt reisen for en sjette person, som er av britisk opprinnelse.

Hussain risikerer inntil 12 års fengsel. Både rekrutteringen og støtten til norske IS-krigere omfattes av straffelovens 147 d. Rettssaken starter 3. november.

– Han nekter straffeskyld, og han bestrider å være medlem av noen terroristorganisasjon eller å ha støttet terror økonomisk. Han bestrider også å ha vervet krigere til IS, sier Hussains forsvarer, John Christian Elden, til VG.

Historien om Ubaydullah: Slik ble han ekstrem

– MOTTOK STØTTE: Ifølge tiltalen har Hussain tilrettelagt eller materielt støttet disse fire mennene fra Fredrikstad. Øverst: Ishaq Ahmed (t. v.) og Abu Edelbijev. Nederst: Adam Magomadov (t. v.) og Torleif Angel Sanchez Hammer. Foto:

Statsadvokaten: Flere Hussain bistod døde



– Det er en alvorlig tiltale og sak. Vi mener å kunne føre bevis for at han har deltatt i ISIL gjennom sin virksomhet, hvor han skal ha rekruttert og tilrettelagt for flere personer som har reist eller skulle reise, sier statsadvokat Frederik G. Ranke i Det nasjonale statsadvokatembete til VG.

– Hvorfor er han ikke tiltalt for rekruttering av de fra Fredrikstad?

– Det er på grunn av bevisbildet. Vi hadde en mer omfattende etterforskning mot Ubaydullah Hussain da medtiltalte (den 19 år gamle konvertitten, journ. anm.) og Thom Alexander Karlsen skulle reise eller reiste til Syria. Bevisbildet her er klarere med tanke på rekruttering, svarer Ranke.

Han legger til at flere av dem som Hussain har bistått, senere døde i strid for IS. Blant disse er Edelbijev og Fredrikstad-mannen av iransk opprinnelse.

19-åringens forsvarer, Javed Shah, har foreløpig ikke gitt VG noen kommentar.

De to konvertittene



Når det gjelder rekrutteringen av de to konvertittene, forteller tiltalen at Hussain fra juni 2014 og frem til Karlsens avreise 20. september samme år hadde gjentatte møter med 23-åringen.

Han kjøpte billetter og fulgte ham til Oslo S. I tillegg hadde han kontakt med personer på innsiden av IS som sørget for at Karlsen kom seg over grensen.

Karlsen konverterte til islam 17. mai 2013. I slutten av mars 2015 fikk familien til 24-åringen i Norge budskapet om at Thom Alexander var drept, i den syriske grensebyen Kobani.

Ifølge VGs opplysninger, oppholdt den unge haldenseren seg blant annet i IS-hovedstaden Raqqa og gjennomførte våpentrening.

– REKRUTTERT: Thom Alexander Karlsen ble rekruttert av Hussain til IS sommeren 2014, ifølge tiltalen, noe som kostet ham livet i mars 2015. 19-åringen til høyre konverterte i 2014. Året etterpå, i 2015, møtte han Ubaydullah Hussain og bestemte seg for å reise til Syria. Foto: PRIVAT



Den andre Hussain er tiltalt for å ha rekruttert, den 19 år gamle konvertitten, forsøkte å reise i juni 2015.

Det var bare tre måneder i forveien at Ubaydullah Hussain ble kjent med Oslo-gutten.

19-åringen konverterte til islam om sommeren 2014 og var på denne tiden blitt et kjent navn for sikkerhetstjenesten gjennom deres forebyggende arbeid.

Ifølge tiltalen bistod Hussain til å rekruttere ham gjennom å kjøpe flybillett, bistand til bestilling av visum og rådgivning i forbindelse med ulike innkjøp, som mobiltelefon. I tillegg ga Hussain ham dekknavnet Abu Khatir al-Norweji.

19-åringen selv tiltalt



Den 19 år gamle mannen fra Oslo er nå tiltalt i samme straffesak som Ubaydullah Hussain – nærmere bestemt for forsøk på deltakelse i IS.

Han ble pågrepet 8. juni i fjor ved Landvetter flyplass utenfør Gøteborg med flybillett til Rhodos. Han hadde blitt kjørt dit av Ubaydullah Hussain og et annet medlem av Profetens Ummah. Journalisten Khan Farooq var også med i bilen i forbindelse med en dokumentar han lagde om islamistmiljøet.

Senere samme dag tok PST beslag i det filmede materialet fra turen. I en avlyttet samtale sa Ubaydullah til Farooq senere samme dag: «Hvis du har filmet når vi har sagt 'ikke film', da er det kjørt»

Hussain trusseltiltalt



5. desember i fjor ble Hussain pågrepet. Dette skjedde etter at et vitne i denne straffesaken hadde følt seg truet av Profetens Ummah-talsmannen.

Ifølge tiltalen spurte Hussain vitnet om han visste hvem som kunne ha tystet på ham og den 19-årige konvertitten. Han sa, ifølge tiltalen, at han kom til å finne ut om det var vitnet og i så fall ville han få «brødrene» etter seg.

– Han bestrider å ha uttalt seg slik det er anført i trusseltiltale, sier Elden.

Hussain er også tiltalt for oppbevaring av et elektrosjokkvåpen april 2015.

Det var i forbindelse med en demonstrasjon foran Den amerikanske ambassaden i Oslo, 21. september 2012, at Hussain sto frem som talsmannen for miljøet som fra da av ble kjent som Profetens Ummah.

