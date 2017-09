Terror-tiltalt grillet om IS-leir og groteske bilder på mobilen

I avhør forklarte 38-åringen at han støttet IS av hele sitt hjerte. I retten i dag forklarte mannen at han sa dette fordi han var redd - og at han likevel ikke støtter IS fullt ut.

Mandag startet straffesaken mot den 38 gamle fembarnsfaren som påtalemyndigheten mener har inngått en avtale med Islamsk stat (IS) om å begå terror.

Han står tiltalt for terrorforbund og deltagelse i terrororganisasjonen IS i Syria – etter et månedslangt opphold i det borgerkrigsherjede landet om høsten 2014.

Fembarnsfaren tok den gangen med seg ekskona Ruth Johanne Johansen og deres fem barn til Syria, men returnerte etter kort tid etter at deres minste datter ble svært syk.

Tidligere på dagen forklarte mannen at han ville dra til Syria for å leve i et land styrt etter sharialovene. Han forklarte at han hadde planer om å starte opp et bakeri eller jobbe i oljebransjen.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus forsvarer den terrortiltalte mannen. Foto: Frode Hansen / , VG

Grillet av aktor

Ut fra mannens forklaring, er det uklart hvilket forhold han egentlig har til Den islamske stat.

Påtalemyndigheten mener at mannen hadde til hensikt å slutte seg til Den islamske stat og hadde planer om å kjempe for dem, men at situasjonen med det syke barnet, forhindret ham fra dette.

I retten i dag sa mannen at han ikke støtter Den islamske stat fullt ut. Dette mener påtalemyndigheten, ved førstestatsadvokat Jan F. Glent, står i motstrid til hva han skal ha forklart i avhør og hva andre beviser peker mot.

I avhør skal han ifølge påtalemyndigheten har forklart at han støtter med hele hjertet alle grupper som kjemper mot Assad-regimet for sharialov.

GRILLET: Statsadvokat Jan F. Glent grillet mannen om hans tilknytning til IS og hans planer for oppholdet i Syria. Påtalemyndigheten mener planen hans var å tilslutte seg terrororganisasjonen og kjempe for dem. Foto: Frode Hansen / , VG

«Det samme gjelder de som kjemper mot Israel. Han støtter derfor IS og al-Qaida i sin sak og har flere ganger publisert bilder på sin Facebook-side for å støtte dem i møte med folk som for eksempel kalte IS for utro. (...) Han sa selv til dem at de måtte overgi seg til IS som kjempet en rettferdig sak. Han sa at fattige følte seg tryggere under IS enn uten dem.» leste statsadvokaten opp fra avhøret.

– Ut fra dette her, kan du jo virke som du støtter IS? spurte Glent.

– Jeg har ikke sagt at jeg støtter IS, men det jeg har sagt er at de er de beste av de andre som kriger i Syria. Den islamske staten praktiserer sharia og det var derfor jeg ville bo i Raqqa under deres styre, svarte 38-åringen, via tolk.

Sharia eller selvmordsbombing?

Glent ville vite om han deltok i militær trening i Raqqa. Tiltalte hevder selv at han bare var i en sharia-leir.

– Nei, men jeg hørte at etter at man har gjennomført sharia-opplæring, ville man bli flyttet til en annen leir og få trening der.

I avhør forklarte mannen at de som er i Den islamske stat enten må kjempe eller utføre selvmordsoppdrag, ifølge statsadvokaten.

– Skulle man krige og være selvmordsbomber? spurte Glent, som påpekte at det høres merkelig ut at man frivillig kunne avstå fra å kjempe for IS etter å ha reist ned dit og oppsøkt dem.

– Det var ikke snakk om krig, svarte mannen, som så forklarte seg om da en mann fra IS henvendte seg til ham og andre og spurte om de ville gjennomføre selvmords-operasjoner mot Assad-regimet. Mange skal ha blitt med på dette, forklarte mannen.

– Skulle de kjempe eller begå selvmordsangrep?

– Etter sharia-kurset drar man i militærtrening, svarte mannen og sa at man kunne velge å dra i militærtrening eller ei.

– Det står ikke noe her i avhøret om at man kan slutte, det står kjempe eller utføre selvmordsoppdrag?

– De fleste folk skal kjempe, det er helt klart, svarte mannen, som forklarte at han ikke snakket sant i de første avhørene fordi han var redd.

Groteske bilder

Glent påpekte at en forklaring om at det var en sharia-treningsleir i Raqqa, er bedre for ham enn at det eventuelt var en militær treningsleir.

– Jeg vet egentlig ikke om dette var en militær treningsleir eller en sharia-treningsleir, sier mannen, som forklarer at han trodde det var straffbart å støtte IS i Norge og at var redd og ikke fortalte sannheten i avhør.

Glent gikk deretter over på å vise bilder mannen skal ha lastet ned fra Facebook og som er funnet på mobilen hans. Et av bildene viser avhugde hoder, som angivelig skal være propagandamateriale fra IS.

– Det er ikke mulig at det er jeg som har lagret dette bildet, sa mannen, om bilder som skal ha blitt lagret en uke før han dro til Syria.

– Det er funnet på mobilen din, da, påpekte Glent, som også viste flere IS-relaterte bilder funnet hos mannen, blant annet flere bilder av IS-flagg og sentrale IS-ledere.

Bilder og tekster funnet hos mannen, mener påtalemyndigheten peker på at mannen har støttet IS fullt ut hele tiden og at mannen har tilpasset sin forklaring.