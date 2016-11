Solberg om norsk bidrag mot IS: Ingen garantier for lojalitet hos lokale grupper

De lokale gruppene som støttes og trenes av Norge i Jordan går igjennom løpende klareringer. Men det gir ingen garantier.

Det sa statsminister Erna Solberg da hun tirsdag redegjorde for Stoeringet om det nroske bidraget mot IS.

– Situasjonen i de områdene hvor de norske soldatene opererer endrer seg raskt. Det er et vanskelig oppdrag i et krevende og uoversiktelig landskap, sa hun, og understreket at det var derfor Norge har sendt sine beste soldater til oppdraget.

I mai i år fortalte statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Ina Marie Søreide Eriksen og utenriksminister Børge Brende at Norge sender 60 spesialsoldater til Jordan for å trene opp syriske opprørere. VG fikk på det tidspunktet opplyst at det ble åpnet for å sende de norske soldatene inn i Syria ved behov.

I juni ble det klart at det er opprørsgruppen New Syrian Army de norske spesialsoldatene ble sendt til Jordan for å trene opp. Ifølge regjeringen skiller denne opprørsgruppen seg ut blant mylderet av opprørsgrupper i Syria: Den er trent opp av USA med det formål å krige mot IS, og har ikke utnevnt Assad-regimet i Syria til fiende.

– De lokale gruppene som støttes gjennomgår en klareringsprosess, men jeg vil likevel gjenta at vi aldri kan ha noen absolutt garanti for hvor lojaliteten til lokale grpper ligger i fremtiden, sa Solberg til Stortinget.

Reduserer i Irak



Samtidig opplyste Solberg at det norske bidraget i Erbil i Irak nå reduseres.

– De siste to årene har norske militære trent sikkerhetsstyrker i de kurdiske områdene i Irak for å sette dem i stand til å understøtte bekjempelsen av ISIL. I tillegg bidrar vi med medisinsk personell til koalisjonen sykehus i Erbil i Nord-Irak, sa Solberg.

– Behovet for opplæring i grunnleggende militære ferdigheter ved treningssenetert i Erbil er nå mindre, og som Stortinget er informert om, vil vi redusere innsatsen vår noe der, la hun til.

Det er fortsatt behov for å støtte irakiske styrker andre steder enn i Erbil, og regjeringen vurderer anmodningene om dette løpende, opplyste Solberg videre.

Har overordnet kommando



Solberg trakk også frem koalisjonens arbeid med å stoppe ISILs inntektskilder.

I oktober 2014 besluttet regjeringen å sende 120 norske soldater til Irak for å «bidra til å trene opp irakiske sikkerhetsstyrker».

– En forutsetning for støtten til krigen mot ISIL er at operasjonen er rettet mot ISIL, sa Solberg.

Hun trakk fram at alle partene i Syria-konflikten har en plikt til å følge de grunnleggende prinsippene i folkeretten.



– Kampen mot ISIL er en del av en global kamp mot voldelig ekstremisme.