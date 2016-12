Slik ble Europa rammet av IS-terror i år

Det er ikke bare store terrorangrep som har preget Europa i 2016. En rekke mindre angrep, som ikke har fått like mye medieoppmerksomhet, har spredt frykt på kontinentet.

Redselsfulle scener på nasjonaldagsfeiringen på strandpromenaden i den franske feriefavoritten Nice. Bomber som går av på flyplasser som frakter millioner av mennesker årlig. Glede og forventning blir til bunnløs tragedie på et julemarked i Berlin.

Nok et år har gått, og Europa har igjen blitt rammet av flere store terrorangrep som Den islamske stat (IS) har tatt på seg skylden for. Det angrepene har felles uansett størrelse, er en nådeløs brutalitet. Et annet viktig fellestrekk er at de fleste har vært fjernstyrt av IS.

For oversikt over alle terrorangrepene i Europa i 2016, se nederst i saken.

For å få svar på hvor, hvorfor og hvordan angrepene har skjedd, har VG fått hjelp av Magnus Ranstorp, forsker ved Forsvarshögskolan i Sverige og en av Europas fremste terrorismeforskere.

Hvem er terroristene?

KRIMINELL BAKGRUNN: Mohamed Lahouaiej Bouhlel, mannen som utførte terrorangrepet i Nice i sommer, var kjent for fransk politi fra før for saker som involverte narkotika, vold og våpen. FOTO: REX/Shutterstock

– Terroristene handler ikke selv. De er direkte eller indirekte koblet til IS, sier Ranstorp til VG på telefon.

Derfor blir det feil å snakke om «ensomme ulver», mener han, fordi begrepet insinuerer at personene opererer alene.

Selv om terroristenes personlighetstyper er sammensatte og varierer, finnes det enkelte likhetstrekk som kan trekkes frem:

Som regel er de unge menn i segregerte områder, ofte med kriminell bakgrunn. Ofte har de lite empati, lav impulskontroll og lite kunnskap om IS' ideologi. De tenker kortsiktig, er dårlige til å løse konflikter – og når de forsøker, tyr de gjerne til vold, forklarer Ranstorp.

– Vold er sentralt her. Det gir status, sier han.

Hvordan skjer angrepene?

Terrorangrepene er som regel inspirert av IS-videoer på nett.

– IS har publisert utrolig mye materiale med instrukser om hvordan angrepene skal utføres og hvem som skal tas, sier Ranstorp.

Terroristene oppfordres til å ta i bruk lett tilgjengelige midler – for eksempel en lastebil eller en kniv – og spre IS' vrede. Politi og uniformert personell er særlig utsatt.

Hva skiller 2016 fra tidligere år?

To ting har særlig preget terrorutviklingen 2016. For det første førte de store terrorangrepene i 2015 til at man slo hardt ned på terrorceller i Europa og svekket det fysiske nettverket til IS. For det andre har stengningen av Europas yttergrenser som følge av flyktningstrømmen gjort det vanskeligere for IS å sende spesialtrente terrorister inn på kontinentet.

– IS utnytter flyktningstrømmen for å ta seg inn til Europa, men det er vanskeligere enn før, sier Ranstorp.

Det gjør påvirkningskanaler på internett desto viktigere for organisasjonen.

TIL MINNE: Blomster lagt ned til minne om de som ble drept da en lastebil braste inn julemarkedet i Berlin 19. desember. Foto: Andrea Gjestvang , VG

EKSPERT: Magnus Ranstorp er forsker ved Forsvarshögskolan i Sverige og en av Europas fremste terrorismeforskere. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Hvorfor er noen land mer utsatt enn andre?

Hvem IS får tak i via internett har stor betydning for hvor terroren rammer. En annen avgjørende faktor er hvem som sitter i organisasjonens eksterne terrorenhet, Amnyat.

– Mange av personene i Amnyat er fransktalende, som forklarer det sterke fokuset på Frankrike. Det handler om lokalkunnskaper, sier Ranstorp.

I tillegg er den symbolske verdien viktig; effekten av et angrep i Paris er større enn et angrep i Oslo.

– Det betyr ikke at Norge, Sverige og Danmark ikke er viktige terrormål, men det handler om prioriteringer.

Her er de største terrorangrepene i Europa i 2016

FRANKRIKE

Nice, 14.07. 86 drept. Over 430 såret. 31 år gamle tunisiske Mohamed Lahouaiej Bouhlel kjører en lastebil gjennom folkemengden som feiret Frankrikes nasjonaldag på strandpromenaden i den franske byen. 31-åringen, som ble drept av politiet, beskrives som en ensom ulv, mentalt ustabil og uten kjente bånd til ekstremister. IS tok på seg skylden for angrepet.

Saint-Étienne-du-Rouvray, 26.07. Den 86 år gamle presten Jacques Hamel fikk strupen skåret over da to menn bevæpnet med kniv tok seg inn i en kirke og tok to andre nonner og to kirkegjengere gissel. Ifølge et vitne skal de to angriperne, 19 år gamle Abdel Petitjean og Adel Kermiche, som begge var i politiets søkelys for islamistisk radikalisering, ha filmet angrepet. IS tok på seg skylden for angrepet.

UNDER ANGREP: Frankrikes president, François Hollande (helt til høyre), hilser på en spesialtrent politistyrke i Saint-Étienne-du-Rouvray etter kirkeangrepet i slutten av juli. Foto: Pool , Reuters

TYSKLAND

Würzburg, 18.07. Tyskland. Fem mennesker såret, fire alvorlig. En asylsøker fra Pakistan går til angrep med øks og kniv på en togstasjon. Gutten, som opprinnelig ble rapportert å være en 17 år gammel afghaner, blir senere skutt og drept av politiet. Angrepet knyttes til IS.

SPRER FRYKT: Politi undersøker toget utenfor Würzburg etter angrepet i juli. Tyskland har vært utsatt for flere tilsvarende angrep i år. Foto: Karl-josef Hildenbrand , AFP

Ansbach, 24.07. 12 mennesker såret. Et selvmordsangrep i en konserthall utført av en 27 år gammel syrer som har fått avslag på asylsøknaden. Gjerningsmannen, som fikk psykiatrisk hjelp etter to tidligere selvmordsforsøk, sverget troskap til IS i forkant. IS tok på seg skylden for angrepet.

PSYKISK SYK: Gjerningsmannen som sto bak angrepet i Ansbach hadde forsøkt å ta livet sitt to ganger tidligere. Foto: Daniel Karmann , AP

Berlin, 19.12. 12 mennesker drept. 48 såret. En lastebil kjører inn i en menneskemengde på et julemarked i byen. Den antatte gjerningsmannen, tunisiske Anis Amri (24), sverget troskap til IS i en video. Amri blir senere skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano. IS tok på seg skylden for angrepet.

BELGIA

Brussel. 22.03. 32 drept. Over 300 såret. Det dødeligste terrorangrepet i Belgias historie ble utløst av to eksplosjoner i avgangshallen på flyplassen Zaventem, fulgt av en eksplosjon ved metrostasjonen Molenbeek. Gjerningsmennene, to belgiske brødre og en belgier født i Marokko, kobles terrorcellen som sto bak angrepene i Paris i november. Det ble gjennomført politiaksjoner over hele Belgia og Frankrike i etterkant. IS tok på seg skylden for angrepene.

I SORG: Terrorangrepene i Brussel mars var det blodigste i landets historie. Foto: Philippe Huguen , AFP

Charleroi. 06.08. To politikvinner såret. En 33 år gammel algerisk mann med mann med kriminelt rulleblad som oppholdt seg ulovlig i Belgia gikk til angrep med machete. Han skal ha vært alene om angrepet og ble skutt og drept av politiet etterpå. IS tok på seg skylden for angrepet.

TYRKIA

Istanbul, 28.06. 47 drept. Over 200 skadet. Trippelt selvmordsangrep mot Atatürk-flyplassen i Istanbul. IS tok ikke på seg skylden for angrepet, men tyrkiske myndigheter mistenker at ekstremistgruppen står bak.

Istanbul, 12.01. 13 drept. 14 skadet. En syrisk mann sprengte seg selv på Sultanahmet-plassen, en av byens mest populære turistområder. Tolv av de drepte var tyske turister. Ifølge tyrkiske myndigheter var gjerningsmannen medlem av IS.

Istanbul, 19.03. Fem drept. 36 skadet. Selvmordsangrep i en populær gågate. Tyrkiske myndigheter anklager IS for å stå bak.

De verste angrepene skjedde utenfor Europa

Global Terrorism Index' fra 2015 viser at Irak, Afghanistan, Nigeria og Irak var de mest utsatte landene i verden med tanke på fare for terrorangrep. Et blikk på fem av de største og mest brutale terrorangrepene i 2016 bekreftet dette bildet: Bagdad, Irak. 03. juli. 292 drept. Over 300 skadet. En kraftig bombe eksploderte i en handlegate som var full av familier og ungdommer som var ute og hygget seg etter å ha brutt fasten under ramadan. Regnet som det dødeligste angrepet i Irak siden invasjonen av USA i 2003. IS tok på seg skylden for angrepet. Quetta, Pakistan. 08. august. Over 70 drept. Selvmordsangrep mot et sykehus i Quetta. Angrepet var rettet mot advokater og andre som var samlet for å ta farvel med lederen av Balutsjistans advokatforening som ble likvidert tidligere samme dag. Lahore, Pakistan. 27. mars. Over 70 drept. En selvmordsbomber slo til mot en familiepark i millionbyen Lahore. Utbrytergruppen Jamaat al-Ahrar fra Taliban tar på seg skyld. Madagali, Nigeria. 10. desember. Over 45 drept. To kvinnelige selvmordsbombere fra terrorgruppen Boko Haram sprenger seg på et marked nordøst i Nigeria. Kabul, Afghanistan. 23. juli. Over 80 drept. To selvmordsbombere slår til mot en demonstrasjon iverksatt av Hazara-minoriteten. IS tar på seg skylden for angrepet som regnes som det dødeligste i den afghanske hovedstaden siden den amerikanske intervensjonen i 2001.