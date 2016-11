Navarsete om norsk IS-bidrag: Mangler exit-strategi

Hvem er soldatene som skal trenes opp i Syria, og hva er deres motivasjon? ville Liv Signe Navarsete (Sp) vite da Erna Solberg redegjorde for Norges bidrag mot IS.

– De lokale gruppene som støttes gjennomgår en klareringsprosess, men jeg vil likevel gjenta at vi aldri kan ha noen absolutt garanti for hvor lojaliteten til lokale grupper ligger i fremtiden, sa Solberg til Stortinget tirsdag formiddag.

I mai i år fortalte statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Ina Marie Søreide Eriksen og utenriksminister Børge Brende at Norge sender 60 spesialsoldater til Jordan for å trene opp syriske opprørere. VG fikk på det tidspunktet opplyst at det ble åpnet for å sende de norske soldatene inn i Syria ved behov.

Solberg bekreftet at denne muligheten fremdeles er til stede.

I juni ble det klart at det er opprørere knyttet til opprørsgruppen New Syrian Army de norske spesialsoldatene ble sendt til Jordan for å trene opp. Denne opprørsgruppen skiller seg ut blant mylderet av opprørsgrupper i Syria: Den er trent opp av USA med det formål å krige mot IS, og har ikke utnevnt Assad-regimet i Syria til fiende.

– Situasjonen i de områdene hvor de norske soldatene opererer endrer seg raskt. Det er et vanskelig oppdrag i et krevende og uoversiktelig landskap, sier Solberg, og understreket at det var derfor Norge har sendt sine beste soldater til oppdraget.

– Ingen exit-strategi



Sp-leder Liv Signe Navarsete er imidlertid kritisk til det norske bidraget, og mener den nroske regjeringen ikke har en klar plan.

– Jeg har to spørsmål. Hvem er soldatene som skal trenes opp i Syria, og hva er deres motivasjon? Og hvem ser regjeringen på som den legitime styremakten i Syria? Det er vanskelig å ha en exit-strategi når man ikke har det klart hvem som er den legitime styremakten, sa hun.

Navarsete understreket at det er viktig å ha en bærekraftig politisk løsning klar, og sådde tvil om hvem regjeringen anser som den legitime styremakten i Syria.

– Norge har ingen lang tradisjon i å stille militære bidrag uten FN-mandat eller som del av en NATO-operasjon. Den norske tradisjonen er først og fremst å yte militærhjelp, sa hun.

Solberg fortalte i svaret at det er et omfattende system for utvelgelse.

– Vi trener to steder: Kurdiske peshmerga-styrker, som er som en del av irakiske sikkerhetsstyrker. I Jordan, på grensen mellom Syria og Irak, trener vi lokale sunniarabiske grupperinger med tilhørighet til de områdene som skal frigis fra ISIL, sa Solberg.

Samtidig gjentok hun at det ikke er noen fullstendige garantier for hva grupperingene senere vil gjøre.

– Det er riktig at det er en stor og vanskelig konflikt i Syria. Jeg har stor respekt for at man kan mene at Norge ikke skal delta militært i sånne konflikter, men ved å unnlate å gjøre det, vil det ikke bli noen bedring for den syriske eller irakiske befolkningen, sa Solberg.

SV: Motstandere av deltagelsen

Også SV er kritiske til oppdraget.

– Det er vanskelig å forstå at dette skal føre til fred nå. Det er uklart hvem disse gruppene er og hva de står for. I tillegg er det en diskusjon om det folkerettslige grunnlaget for å gå inn på syrisk territorum, sa SVs utenrikspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell.

– Den konkrete strategien vi benytter oss av i vårt militære bidrag, har vært prøvd ut før, med begrenset suksess, sa han.

Han trakk fram at Vesten trente opp opprørere i Afghanistan på 1980-tallet som kjempet mot Sovjetunionen, med lite hell. I tillegg nevnte han det mislykkede amerikanske programmet der de trente opp opprørere i Syria, og senere innrømte at det var mislykket.

Reduserer i Irak



Under redegjørelsen opplyste Solberg også at det norske bidraget i Erbil i Irak nå reduseres.

– De siste to årene har norske militære trent sikkerhetsstyrker i de kurdiske områdene i Irak for å sette dem i stand til å understøtte bekjempelsen av ISIL. I tillegg bidrar vi med medisinsk personell til koalisjonen sykehus i Erbil i Nord-Irak, sa Solberg.

– Behovet for opplæring i grunnleggende militære ferdigheter ved treningssenetert i Erbil er nå mindre, og som Stortinget er informert om, vil vi redusere innsatsen vår noe der, la hun til.

Det er fortsatt behov for å støtte irakiske styrker andre steder enn i Erbil, og regjeringen vurderer anmodningene om dette løpende, opplyste Solberg videre.