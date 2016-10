La hemmelige planer for å kidnappe sine egne døtre fra IS

I sin nye bok skriver Åsne Seierstad om hvordan den 41-årige faren allierte seg med en smugler for å få kidnappet døtrene hjem fra Syria.

«Problemet er at jentene dine er godt bevoktet. De må være høyt skattet av mennene sine. Fire ganger har gutta mine forsøkt å slå til ved huset der de bor, og få dem med

ut, men det er alltid væpnede menn utenfor porten», skriver smugleren til faren i april 2015.

Høsten 2013 var de to søstrene i alle norske medier. Som noen av de første norske kvinnene hadde de dratt til Syria for å bli medlemmer av en terrorgruppe.

Det knuste familien.

Nå har Åsne Seierstad skrevet historien om da søstrene på 16 og 19 år reiste til Syria og familiens kamp for å få dem hjem.



– Som far er jeg veldig bekymret for døtrene mine og jeg følger hele tiden med på det som skjer der nede. Det er et helvete. Jeg ønsker ikke at barna og barnebarna mine skal befinne seg i et helvetesområde, sier faren til VG i dag.

Kidnappingsplanene



I boken skriver Seierstad at han i 2015 allierte seg med en smugler for å få kidnappet døtrene ut av IS-områdene. Det viser detaljerte meldingslogger mellom faren og smugleren.

Ifølge loggene legges det blant annet planer for å gjemme døtrene i en tankbil og smugle dem ut av Raqqa. Eller å infiltrere sykehuset hvor den yngste skulle føde.

Smugleren skriver at han har fått menn til å spane på døtrene i Raqqa, så de kan plukkes opp hvis de går ut døren alene. Men det gjør de aldri, ifølge smugleren.



«Du må komme opp med en makeløs kidnapping. Tenk på den som den mest enestående operasjonen du noen gang har utført», skriver faren til smugleren i 2015.



VIL FÅ DEM UT: Faren sier han ikke ser på forsøkene på å få døtrene ut som kidnapping, men farskjærlighet. På dette bildet er han i Tyrkia og leter etter døtrene i oktober 2013. Foto: Harald Henden , VG

Samtidig hadde døtrene siden 2013 igjen og igjen skrevet meldinger hjem om at de ikke vil tilbake til Norge. I boken påpeker smugleren at søstrene befinner seg bak en levende festning av IS-soldater.

– Det er en fars kjærlighet



Faren sier til VG at det finnes ulike perspektiver på kidnappingsplanene. Han sier det handler om en fars kjærlighet, en redning.

– Jeg prøver ikke å kidnappe dem ut, det er en fars kjærlighetsforsøk. Det er min side av saken. Hvis du ser saken fra den siden, er det akseptabelt. Jeg vil møte døtrene mine på et fritt sted og snakke med dem, sier faren til VG.

Like etter døtrene reiste i oktober 2013, reiste faren ned til Syria for å prøve å hente søstrene hjem. VG møtte ham da i Tyrkia.

Seierstad skriver at han fant den eldste datteren, forhandlet med IS og fikk snakke med henne i fem minutter. «Vi vil leve her», var beskjeden. Han måtte reise hjem uten dem.

– Kona mi har støttet meg hele tiden, så dette er ikke bare en fars kjærlighet, det er familiekjærlighet, sier faren.

FAMILIENS KAMP: I «To Søstre» skriver Åsne Seierstad om hvordan faren først prøvde å hente ut døtrene selv, og senere prøvde å redde dem ut fra Syria. Foto: Mattis Sandblad , VG

Foreldrene kontaktet selv Kagge forlag for å fortelle om hvordan søstrene ble radikalisert.



– Vi ville gjerne at det som skjedde med oss, ikke skal skje med noen andre. Vi vil dele våre opplevelser og erfaringer så andre kan unngå å havne i samme situasjon som oss, sier faren til VG.

Les farens beretning: Åtte tegn på mine døtres radikalisering

Fortsatt i terrorbyen



Men å få døtrene ut av Syria koster, skriver Seierstad. Smugleren skulle finne bilder og videoer av norske IS-krigere som de kunne selge til avisene. Seierstad beskriver, ut fra meldingsloggene, at det for faren hastet å få døtrene ut av Syria i 2015.

Fordi de begge var gravide og snart skulle barnebarna bli født under et terrorvelde.

«Vi har klart å infiltrere sykehuset [...]. Jo oftere hun kommer, desto større mulighet vil vi ha til å gripe henne», skriver smugleren i 2015, like før lillesøster skal føde. Men de greier aldri å få dem ut.

På et senere tidspunkt tror smugleren at han har funnet og overtalt en av de to døtrene til å bli med ut av Raqqa.

Det viste seg å være en annens datter.

– Setter dem ikke i fare



I dag antar familien at søstrene fortsatt befinner seg i terrorbyen Raqqa. De vet trolig ikke at boken om dem kommer i morgen.

Sist de ringte hjem i september, var alt de rakk å si at de levde og hadde det bra, sier faren til VG. Både lillesøster og storesøster har giftet seg med IS-krigere og fått barn.

Før boken publiseres, har Seierstad måttet se på søstrenes sikkerhet. Om IS kan finne på å straffe dem for boken. Seierstad sier det ikke er noen eksempler på at noen i IS blir lastet for hva familien sier.

Hun sier de har diskutert sikkerheten både med familien og IS-forskere.

– Det at han prøver å redde dem ut, er aksjoner de ikke er involvert i og ikke vet om. Sånn sett har vurderingen vært at dette ikke setter dem i fare. Da hadde jeg ikke kunnet gitt ut boken, sier Seierstad til VG.

– Jentene har aldri forsøkt å flykte. Hadde de vært med på noe sånt, måtte vi ventet med å gi ut boken til de kom hjem, understreker hun.

