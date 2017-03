Fredrikstad-mann frikjent for terrorforbund med IS

Hasan Ahmed (46) fra Fredrikstad er frikjent for å ha inngått avtale med Islamsk stat om å begå terror. Hans venn Adam Idrisovich Magomadov (23) ble dømt.

Det ble klart etter en jurykjennelse i Borgarting lagmannsrett i ettermiddag.

Hasan Ahmed (46) og Adam Idrisovich Magomadov (23) fra Østfold ble dømt for deltagelse i IS og terrorforbund da saken deres var til behandling i Oslo tingrett i fjor høst. De fikk den gang henholdsvis 6 og 7,5 års fengsel.

De to var tiltalt for deltagelse i IS etter straffelovens paragraf 147 d og for såkalt terrorforbund etter den «gamle» terrorparagrafen 147 a. De ble begge dømt i henhold til denne tiltalen, men anket.

Avtale med IS



Terrorforbund betyr at de hadde planlagt og inngått avtale med IS om å utføre terrorhandlinger.

Nå har juryen i Borgarting kommet til an annen avgjørelse for Hassan Ahmed sin del.

– Hasan Ahmed frikjent for terrorforbund, paragraf 147a, men funnet skyldig for deltagelse i en terrorgruppe etter 147d. Det er juryens kjennelse fra Borgarting lagmannsrett i ettermiddag, bekrefter statsadvokat Frederik G. Ranke overfor VG.

Adam Magomadov, også fra Østfold, er funnet skyldig både for terrorforbund og deltagelse.

– Det er uklart for oss hvorfor Ahmed ble frikjent for terrorforbund, men vi er tilfreds med at retten har funnet at den andre tiltalte Magomadov skulle dømmes etter denne paragrafen, sier Ranke til VG.

– Skuffet etter kjennelse



Advokat Jostein Løken som sammen med advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson, forsvarte Magomadov, sier hans klient er skuffet over juryens kjennelse.

SKUFFET: – Min klient er skuffet etter juryens kjennelse, sier advokat Jostein Løken fra advokatfirmaet Elden. Foto: Privat

– Han hevder at han er uskyldig. Han har forklart at han nærmest snudde i døren da han kom til Syria. Vi mener også at denne saken består av svært kompliserte problemstillinger der blant annet terrorbegrepet ikke er brukt riktig. Begrepet må brukes ganske annerledes i fredstid enn i krigstid. Da må det tolkes i lys av kompliserte begreper som vi sjelden hører om i norske rettssaler, nemlig folkerett, krigsforbrytelser og internasjonale avtaler og traktater som gjelder i krigstid, sier Løken. Dette er såpass komplisert at vi antar at Høyesterett vil ta denne saken inn til behandling, avslutter han.

VG har ikke fått tak i Nils Christian Nordhus som forsvarer den frikjente Fredrikstad-mannen Hassan Ahmed.

Reiste etter kalifaterklæringen



Det var 3. august 2014 at Magomadov og Ahmed reiste sammen til Syria, en måned etter at Den islamske staten (IS) erklærte sitt såkalte kalifat i Syria og Irak. Begge to hadde tidligere vært hjemmehørende i Syria.

Magomadov tilhørte et radikalisert miljø i Østfold-byen, som flere andre norske Syria-farere også kommer fra. Hasan Ahmed er faren til Ishaq Ahmed, som i juli i fjor ble dømt til åtte års fengsel for deltagelse i IS. Ishaq hadde vendt hjem til Norge et halvår i forveien at faren reiste.

Sharialeir



VG har tidligere omtalt hvordan Magomadov og Ahmed etter ankomst i Syria deltok på en sharialeir i Syria, nærmeste bestemt i Tabqa utenfor Raqqa.

Etter omtrent tre ukers ideologisk og fysisk trening, ble Magomadov stasjonert i Manbij. I Oslo tingrett forklarte han at han jobbet i saniteten og ikke deltok i strid.

Dette mente retten ikke er troverdig.

«Retten mener at det er flere forhold som tyder på at Magomadov ikke bare utførte

sanitæroppgaver, men var en mer klassisk fremmedkriger. Både uttalelsene han har

kommet med i dialoger og hvilke roller de andre han arbeidet sammen med har hatt, tilsier dette,» står det i dommen fra tingretten.

I morgen skal det prosederes over straffutmåling i Borgarting lagmannsrett.