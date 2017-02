Intern ulve-uenighet i Venstre

Utad har Venstre stått knallhardt på at naturmangfoldsloven ikke kan endres så flere ulv kan skytes. Nå åpner flere i stortingsgruppen for lovendring, mens andre nekter blankt.

Det var onsdag at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) foreslo å endre naturmangfoldsloven. Lovendringen skal gjøre det lettere å gi tillatelse til lisensjakt på ulv.

Helgesen har vært i hardt vær etter at han lille julaften stoppet felling av 32 ulv, som rovviltnemndene tidligere hadde gitt tillatelse til lisensjakt på. Statsråden mente at det ikke var hjemmel i naturmangfoldsloven til å felle ulvene fordi det ikke var dokumentert at dyrene hadde tilstrekkelig skadepotensial.

Nå vil altså regjeringen endre loven, og det til tross for at det i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF står at «naturmangfoldsloven ligger fast».

Elvestuen i januar: Loven endres ikke



Dette ble understreket av Venstres nestleder og leder i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen, senest 4. januar:

– Naturmangfoldsloven endres ikke. Den ligger fast i samarbeidsavtalen, uttalte han til VG.

Elvestuen la da til grunn at regjeringen kom til å forholde seg til avtalen og fryktet ikke at de skulle bli fristet til å forsøke å endre loven.

– Nei, for her har vi en avtale. Når vi inngår avtaler, så holder vi avtaler, understreket han.

Elvestuen nå: Kan åpne for lovendring



Likevel har Venstre sagt ja til at regjeringen kan sende et forslag om lovendring ut på høring. Det er ikke det samme som at partiet sier ja til å endre loven, ifølge Elvestuen.

– Det blir ingen endring i loven hvis ikke alle samarbeidspartiene sier ja. Samarbeidsavtalen gjelder, sier han til VG.

– Vi har akseptert at et forslag med samme ordlyd som Bern-konvensjonen sendes ut på høring. Hvis det blir vedtatt, vil det gi økt fleksibilitet i forvaltningen, men da kreves også en større bestand.

– Det betyr at Venstre kan åpne for en lovendring?

– Ja, det kan være riktig hvis bestanden blir større, svarer Elvestuen.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at partiet ikke har gitt regjeringen noen forhåndsstøtte:

– Vi vil avvente høringen, sier hun.



– Greit å endre loven



Det er ikke bare Elvestuen som har blitt mer tilbøyelig til å godta en lovendring. Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) fra Oppland mener det er viktig å kunne reagere raskt når det er behov for å felle ulv.

– Jeg synes det er greit å endre loven for å sikre en aktiv forvaltning. Det forslaget som nå er sendt ut på høring, er ikke en betydelig endring av loven, sier han til VG.

VIL ENDRE LOVEN: Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) ser ikke noe i veien for å gjøre små endringer i naturmangfoldsloven. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Kjenseth får støtte fra Venstres fylkesleder i Hedmark, Sjur Skjævesland:

– Jeg har ikke noe imot at det skjer en tilpasning i loven som gjør at man bedre kan forvalte ulven. Det har Hedmark Venstre også spilt inn til partiet sentralt, sier han.

– Samtidig er det viktig å understreke at vi ønsker å opprettholde en levedyktig ulvebestand. Hvis Venstre skal være med på en oppmykning av naturmangfoldsloven, er dét en klar forutsetning.

– Ingen grunn til å endre loven



Stortingsrepresentant Abid Raja er derimot negativ til en lovendring:

– Det er ingen grunn til at loven skal endres bare fordi det har blitt litt vanskeligheter internt i Høyre. Jeg kan ikke se at loven fungerer dårlig, sier han til VG.

– Er det oppfatningen i hele Akershus Venstre?

– Det er et solid flertall, også blant dem som lever tett på ulven i Østmarka, for at naturmangfoldsloven skal ligge fast.

VIL IKKE ENDRE LOVEN: Stortingsrepresentant Abid Raja ser ikke noen grunn til å endre naturmangfoldsloven selv om den har skapt store utfordringer for Høyre de siste månedene. Foto: Terje Bringedal , VG

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn er også kritisk til en lovendring:

– Regjeringen må gjerne sende ting på høring. Det avgjørende med tanke på samarbeidsavtalen, er hva de foreslår og stemmer for i Stortinget, sier han.

– Jeg tolker samarbeidsavtalen slik at loven ikke kan endres uten at samarbeidspartiene er enige. Og jeg mener naturmangfoldsloven skal gi et solid vern som tar vare på rovdyrene våre.

Ikke urolig for uenighet



VG har også vært i kontakt med Pål Farstad, Terje Breivik, Iselin Nybø og André N. Skjelstad, som også tilhører Venstres stortingsgruppe. De har foreløpig ikke satt seg inn i forslaget som ble sendt ut på høring i går.

– På generelt grunnlag kan jeg likevel si at vi har et ansvar for å skape trygghet for folk. Så får vi se hva endringen vil medføre, sier Skjelstad.

Ola Elvestuen er ikke bekymret for at det er ulike holdninger internt i Venstres stortingsgruppe:

– Dette kommer vi til å bli enige om. Venstres posisjon har vært veldig tydelig gjennom hele denne prosessen, sier han.

Overrasket over at Venstre har gitt etter



Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, synes det er trist for norsk naturvern at Venstre har gitt sin tilslutning til en høring om endringer i naturmangfoldsloven.

– Jeg er veldig overrasket. Venstre har jo hatt en klar og god linje på ulv sammen med Miljøpartiet og SV til nå. Jeg er forundret over at ikke Venstre har satt foten ned, sier han.

– Her har Venstre gått med på noe som åpenbart er et brudd på deres egen avtale, en avtale som allerede har fått mye juling når det gjelder klimaløfter. Miljøpartiet ville ikke akseptert et sånt avtalebrudd.

