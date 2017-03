Undersøkelse: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.

Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte.

– Dette viser at regjeringen har mange gode krefter å spille på i Norge – dersom de vil. Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjennomført per telefon i perioden 13. til 22. desember 2016. Ifølge Ipsos har de intervjuet et landsrepresentativt utvalg av 1002 personer på 18 år eller eldre.

Vil hjelpe

Tre firedeler av de spurte sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne. 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.

– Regjeringen er opptatt av å være blant de strengeste på asylfeltet i Europa. Undersøkelsen viser at nordmenn ønsker å vise medmenneskelighet og hjelpe til, sier Skybak.

7 av 10 har gitt bort klær, leker, utstyr eller annet, mens omtrent halvparten har deltatt i innsamlingsaksjoner eller bidratt gjennom ideelle organisasjoner. Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.

Frp mest skeptiske

Resultatene tyder også på at nordmenn ønsker å fortsette å hjelpe flyktninger. 8 av 10 sier de vil bidra med klær, utstyr eller penger i tiden framover.

Undersøkelsen viser at holdningene til flyktninger varierer med partitilhørighet, ifølge Vårt Land. Velgere som stemmer Rødt, SV, MDG og KrF er mest imøtekommende overfor flyktninger. Her mener det store flertallet at flyktningene vil bidra til et positivt mangfold i Norge. Frp-velgerne peker seg ut som de mest skeptiske.

90 prosent av de spurte Rødt-velgerne sier at de kjenner en flyktning, med SV og Krf-velgere hakk i hæl. Blant Høyre-velgerne er det færrest som sier de kjenner en flyktning.