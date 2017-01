UDI: – Vil ikke tilbakekalle 500 statsborgerskap

Av de 500 sakene som jobbes med, vil ikke alle ende med utsendelse, fastslår UDI. Onsdag ettermiddag kan KrF avgjøre om UDI skal miste muligheten til å annullere norske statsborgerskap.

– UDI vurderer for tiden å tilbakekalle norsk statsborgerskap i ca. 500 saker. Det er ikke mulig å forutsi hvor mange personer som vil miste norsk statsborgerskap på grunn av disse vurderingene, svarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på et skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (Ap) før jul.

Nå fastslår Utlendingsdirektoratet (UDI) overfor VG at de ikke vil konkludere med tilbakekallelse av statsborgerskapet i alle de aktuelle sakene.

– Det eneste vi kan si sikkert, er at det ikke blir tilbakekall av statsborgerskap i samtlige 500 saker, opplyser presserådgiver John Olav Kroken.

– Vi kan imidlertid per nå ikke angi hvor mange av de 500 som faktisk vil få et tilbakekallingsvedtak, legger han til.

Vil flytte ansvaret til domstolene

UDIs mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap har blitt kraftig debattert etter at den 30 år gammel bioingeniøren Mahad Abib Mahamud fortalte sin historie.

Norske myndigheter har fratatt ham statsborgerskapet fordi de mener han snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere statsborgerskap i Norge for 17 år siden. I februar skal Mahamuds sak behandles i retten.

Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Senterpartiet og MDG ønsker å endre dagens ordning, slik at spørsmål om tilbakekallelse av statsborgerskap ikke avgjøres av saksbehandlere i forvaltningen, men i domstolene. I dag må man selv klage saken inn til Utlendingsnemnda (UNE) og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.

FRATATT STATSBORGERSKAP: Mahad Abib Mahamud sier livet hans er blitt snudd på hodet etter beskjeden om at UDI har fratatt ham sitt norske statsborgerskap. Foto: Gøran Bohlin , VG

KrF avgjør

Allerede onsdag kan UDI miste ansvaret for tilbakekallelse av statsborgerskap.

Dersom KrFs stortingsgruppe lander på samme standpunkt som Ap og de andre partiene på sitt gruppemøte i ettermiddag, blir det flertall for forslaget.

Det vil være en seier for rettssikkerheten, ifølge Ap-politiker Helga Pedersen.

– Når UDI konkluderer med at en person skal fratas statsborgerskapet, bør saken opp for en domstol. Å frata noen statsborgerskapet har alvorlige konsekvenser for den det gjelder, sier Pedersen til VG.

– I domstolene er det andre krav til åpenhet og bevisvurdering, og personen det gjelder får oppnevnt en forsvarer. Ikke minst er domstolprosessen en uavhengig prosess som ikke er politisk styrt.

Vil trappe opp arbeidet

I NRKs Politisk kvarter onsdag morgen sa UDI-direktør Frode Forfang at de i år vil bruke mer kapasitet enn tidligere på saker om tilbakekallelse av statsborgerskap.

– Det er fordi det nå kommer færre asylsøkere. Da får vi større kapasitet til å jobbe med andre saker, og noe av denne kapasiteten skal vi bruke på tilbakekall-saker, sa Forfang.

UDI-direktør Frode Forfang mener rettssikkerheten er ivaretatt med dagens ordning. Foto: Terje Bendiksby , NTB Scanpix

– Men jeg vil understreke at mesteparten av den ekstra kapasitet vil bli brukt på å ettergå nyere saker, der folk har oppholdt seg i Norge i kort tid, la han til.

Forfang mener rettssikkerheten er godt ivaretatt, selv om UDI både undersøker og konkluderer i saker om tilbakekallelse av statsborgerskap.

– Dette er saker der den som er involvert får uttale seg i flere omganger. Når vi har fattet vedtak, kan det påklages til Utlendingsnemnda. Vi tar slike saker på stort alvor, fordi det er alvorlig å trekke tilbake et statsborgerskap, sier Forfang til NRK.