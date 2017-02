SV-Heikki om tilbakekallelsene: – Et signal til innvandrere om at de aldri er trygge

Heikki Holmås (SV) mener dagens lovverk for tilbakekallelse av statsborgerskap bidrar til utrygghet og skader integreringen.

– Med dagens praksis sender vi et signal til alle innvandrere om at de aldri kan føle seg trygge. Det er veldig farlig for integreringen, for det sier seg selv at trygge mennesker er bedre for samfunnet enn utrygge mennesker, sier Heikki Holmås (SV) til VG.

Uttalelsen kommer etter et møte med representanter fra KrF, Venstre, Senterpartiet og MDG. På møtet var også to brødre som nylig mistet statsborgerskapene sine etter 27 år i Norge.

– I denne saken har UDI ved tre anledninger hatt mulighet til å sjekke familiens bakgrunn skikkelig, men ikke funnet grunn til å tvile på forklaringen deres. Da tenker jeg at man på et tidspunkt må få hvile. Slik vi har det nå, går mange innvandrere rundt i visshet om at myndighetene når som helst kan ta opp saken din. Det er ikke sunt verken for enkeltpersoner eller samfunnet, sier Holmås.

Holmås og SV har, sammen med Venstre, Ap, MDG og Sp fremmet et forslag om å innføre domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap. Med støtte fra KrF har forslaget også flertall i Stortinget.

I dag må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til Utlendingsnemnda (UNE) og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.

KrF vil ha foreldelsesfrist



Men en domstolsbehandling er ikke nok, mener stortingsrepresentantene fra de fem partiene som møttes til samtaler sist uke. I et forslag fra KrF vil de be regjeringen om å utrede en foreldelsesfrist «med sikte på å innføre en slik regel så snart som mulig».

– Selv alvorlige forbrytelser vil i dag foreldes etter et visst antall år, som står i forhold til sakens alvorlighetsgrad. Det virker ikke rettferdig at menneskehandel og grovt bedrageri behandles mildere enn asyljuks, sier innvandringspolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF.

Han viser både til Mahad-saken som begynte i retten denne uken, og saken VG i dag omtaler, der en hel storfamilie har mistet statsborgerskapene sine etter 27 år i landet.

– En viktig begrunnelse for foreldelsesreglene er at bevis svekker seg over tid. Det gjelder også i disse sakene. Det blir nesten umulig å føre bevis for den som beskyldes for å ha kommet med feil opplysninger, særlig siden man kan være avhengig av å hente bevis fra land som ikke fungerer like godt når det gjelder offentlige register o.l. som Norge, sier han.

FORESLÅR FRIST: Stortinget. Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) mener det er på tide at saker for tilbakekallelse av statsborgerskap får en foreldelsesfrist. Foto: Frode Hansen , VG

MDG-Bastholm: – Prinsipielt galt



Aller lengst går Une Aina Bastholm, MDGs førstevara på Stortinget:

– Jeg mener det er prinsipielt galt å trekke tilbake borgerskap når det først er gitt, og jeg vil jobbe for at De Grønne går inn for svensk praksis, sier hun.

I Sverige kan ikke et statsborgerskap tilbakekalles når det først er gitt.

ØNSKER ENDRINGER: Une Aina Bastholm (MDG) foreslår at statsborgerskap skal gjelde likt for alle borgere når man først har det. Foto: Trond Solberg , VG

– Det vil si at myndighetene må gjøre en grundig vurdering før noen får statsborgerskap. Derfra har alle borgere like rettigheter, og statsborgerskapet kan ikke bare trekkes tilbake. Det handler om likhet for loven og minoritetsvern, mener Bastholm.

Hun forteller at MDG allerede har tatt standpunkt i saken om foreldelsesfrister, men at det gjenstår å finne ut hvor lang fristen skal være.

– De Grønne mener en ikke trenger å utrede om vi skal ha foreldelsesfrist, men i så fall for hvor mange år. Og den utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier hun.