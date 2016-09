Studenten Leyla (31) om nikab-forbud: Vil ødelegge fremtiden for mange

Leyla Hasic (31) er revisorstudent og stolt bruker av sin nikab på Høgskolen i Østfold. Nå frykter hun at et nasjonalt nikab-forbud vil ødelegge fremtiden for «søstre» som bærer plagget.

– Flere av dem har måttet avslutte sin utdanning på grunn av lokale nikabforbud på universiteter og høyskoler. Det fører bare til at de blir en belastning for seg selv og sin familie, eventuelt ektemenn og samfunnet generelt i form av økonomisk støtte. Med et nasjonalt forbud ødelegges fremtiden for enda flere av disse damene, sier Hasic til VG.

Hun kaller seg selv en forsøkskanin. 31-åringen kom inn på revisorstudiet på Høgskolen i Østfold før det ble innført et eget forbud mot å bruke nikab der.

Folk har sluttet

Derfor fikk hun fortsette. Det går helt greit, ifølge Leyla. Men hun vet ikke om andre som har studert videre.

– I de andre tilfellene jeg kjenner til, har folk sluttet. Damene tar ikke av seg sin nikab for å fortsette studiene. De vil ikke akseptere at staten forteller dem hvordan de skal gå kledd, sier revisorstudenten til VG.

Hun er sunnimuslim, opprinnelig fra Bosnia.

Religiøse plagg ** Nikab: Ansiktsdekkende slør som henger under øynene og dekker nese og munn. Brukes sammen med hijab. ** Hijab: Utbredt sjal som dekker hodet og håret. Mange versjoner, festes som oftest stramt under haken. ** Burka: Heldekkende hode- og kroppsplagg som bare har en liten åpning til ansiktet, i Afghanistan ofte med gitter.

– Men er det ikke vesentlig at man kan se hverandres ansikter og mimikk i en undervisningssituasjon?

– Jeg studerer nå siste året ved regnskap- og revisorutdanningen. Folk kjenner meg igjen på stemmen og på mitt kroppsspråk. Jeg får ikke tilbakemeldinger på at det er noe problem at jeg er iført nikab. Når jeg må det, så identifiserer jeg meg selvsagt. Jeg har så godt som aldri opplevd å få negative tilbakemeldinger i min studiehverdag, sier Hasic til VG.

– Uforståelig forbud

Hun sier hun bestemte seg for å iføre seg nikab fordi hun ville bestemme over seg selv og sin egen kropp.

– Jeg begynte med det for flere år siden. Jeg føler meg veldig vel i nikab. Den viser det jeg ønsker at andre kan se av min kropp. Jeg vil bestemme over min egen kropp. Og det er en måte å komme nærmere min skaper på.

– Mange mener kvinner blir ufrie av å iføre seg nikab?

– Da vil jeg spørre om den som mener det har forsøkt å iføre seg nikab. Hussain i AUF og andre som uttaler seg om det, forstår det ikke. Like lite som jeg forstår hvordan det er å være mann og gå i bukser, svarer studenten.

Hun viser ikke ansiktet sitt, men legger overhodet ikke skjul på hva hun mener om et nasjonalt nikabforbud i skoler og høyere utdanning som hun selv er en del av.

– Det er et helt uforståelig forbud. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Men nå er det pisket opp til en stor nasjonal sak av politikere og media – uten hensyn til at det vil ødelegge utdannings- og jobbmuligheter til mange jenter. Disse jentenes drømmer og fremtid ligger i deres hender, sier Leyla.

Tilfreds med forbud



Prorektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Sør-Øst Norge er på sin side tilfreds med at det nå synes å være flertall på Stortinget for å innføre et nasjonalt forbud mot nikab på skoler og høyskoler.

Likevel er den sammenslåtte høyskolen som inkluderer de tidligere høyskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i ferd med å etablere et nytt eget regelverk mot ansiktsdekkende plagg.

– Debatten her ved høyskolen kom opp for to år siden da en student møtte med nikab. Vi hadde en god dialog med studenten, men konkluderte med at enten måtte studenten ta av seg sin nikab i undervisningssituasjon, eller så måtte hun slutte. Hun valgte å slutte, sier Kristian Bogen til VG.

Likt for alle



Etter den saken ble det fattet vedtak om at hverken studenter eller ansatte kunne bære plagg som dekket ansiktet ved daværende Høgskolen i Telemark.

Nå tas det initiativ for at et lignende regelverk skal vedtas ved den sammenslåtte høgskolen i Sørøst-Norge, ifølge prorektoren.

– Blir det et flertall på Stortinget for et nasjonalt regelverk mot nikab i skolene, vil jo det bli noe alle må følge. Men dette vil uansett ta noe tid å sette ut i livet. Derfor bør vi uansett få vårt eget regelverk så raskt som mulig, sier Bogen. Han forteller at hensynet til å sikre god kommunikasjon i undervisningen – med vekt på å se studentenes ansikter, samt å ivareta kravene til sikkerhet, er hovedmotivene for å forby ansiksdekkende plagg.

– Det ville ha bydd på problemer for god læring og deltagelse i undervisningen, dersom studenter eller forelesere hadde vært iført et plagg som nikab, sier Bogen.