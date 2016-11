Sparer 1,8 milliarder på asylsøkere - kan bli brukt på å løse klimafloken

Finansminister Siv Jensen (Frp) regner med å bruke 1,8 milliarder kroner mindre på asylsøkere i 2017 enn antatt. Pengene kan bidra til å løse klima-floken i statsbudsjettet.

Det økte handlingsrommet skal etter det NTB erfarer bidra til å finansiere det tredje og foreløpig siste tilbudet som regjeringspartiene har gitt KrF og Venstre.

Etter det VG erfarer tilbyr regjeringen V og KrF rundt 3 milliarder kroner ekstra i miljø- og klimatiltak. Om lag 1 milliard er økte overføringer til jernbane og kollektivtransport.

Sendte brevet torsdag



I det helt ferske brevet som ble datert torsdag fra finansministeren til Stortinget går det frem at beregningen av færre ankomster av asylsøkere i 2016 medfører reduserte utgifter til drift av asylmottak, omsorgssentre, norskopplæring, stønader til mottaksbeboere og vertskommunetilskudd.

Videre anslår Finansdepartementet nå at det bosettes færre flyktninger i 2016 sammenlignet med anslaget som ligger til grunn for regjeringens budsjettforslag for 2017.

Dermed justeres anslaget for budsjettåret 2017 ned helt på tampen av prosessen med statsbudsjettet neste år.

Mindre utgifter



«Dette tilsier at utgiftene til integreringstilskudd og særskilt tilskudd for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger i 2017 også reduseres sammenlignet med budsjettforslaget. Samlet anslås utgiftene på de volumstyrte postene på innvandrings- og integreringsområdet å bli 1,8 mrd. kroner lavere enn tidligere anslått,» skriver Siv Jensen i brevet som er datert torsdag 17. november.

Hun minner i brevet om at det fremdeles er betydelig usikkerhet om antallet ankomster neste år. Derfor tas det osgå høyde for at ankomstene igjen kan komme til å øke.