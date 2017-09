Samboer: – Leila var bevisst på at bildene ville true sikkerheten hennes

Leila Bayat (36) valgte å dele bildene av seg selv etter å ha blitt pisket for å sende et tydelig bevis til norske myndigheter. Men handlingen kan ha satt henne i større fare.

– Leila ønsket selv at bildene skulle deles i media. Hun er oppgitt og irritert over at hun ikke ble trodd av norske myndigheter. Det var viktig for henne å sende dem et tydelig bevis, sier Leilas samboer, Babak Tori.

36-åringen ble dømt til å bli pisket i hjemlandet Iran etter å ha drukket alkohol for ti år siden. I 2009 valgte hun å flykte til Norge og søkte asyl her, men norske myndigheter trodde aldri på henne. I mars ble Bayat tvangsreturnert til Iran. Tirsdag denne uken fikk hun den grusomme straffen.

I et intervju med NRK fredag advarte Mahmood Reza Amiry-Moghaddam ved Iran Human Rights om at Leila nå er i stor fare, etter å ha vist bildene av piskeslagene i media.

– Det er noe iranske myndigheter ikke liker. Jeg er bekymret for at dette i seg selv kan føre Leila inn i en ny farlig situasjon, sa Amiry-Moghaddam i intervjuet.

Håper det er et godt nok bevis



Samboeren sier imidlertid til VG at Leila var bevisst konsekvensene før hun delte bildene.

– Vi har prøvd på mange forskjellige måter å bevise overfor norske myndigheter at Leila kom til å bli straffet dersom hun ble returnert til Iran. Men norske myndigheter trodde aldri på oss. Derfor bestemte vi oss for å dele bildene av piskeslagene med media, forteller han.

BRUTALT: Leila Bayat har tidligere sagt til VG at hun føler seg i sjokktilstand etter å ha blitt pisket. Foto: PRIVAT

– Vi håper Utlendingsnemda tror på henne nå, legger han til.

Samtidig legger ikke Babak skjul på at både han og Leila er svært bekymret for hvilke reaksjoner det kan skape hos iranske myndigheter.

– Jeg vet ikke om det har skapt noen reaksjoner enda, men det er noe vi uroer oss for, sier han.

– Vi har uansett følt oss torturert siden mars, vi har gått livredde for hva som kan skje og for selve straffen .Vi har følt oss hjelpeløse og maktesløse, sier Babak.

Har inkludert medieeksponering i ny begjæring



Leilas advokat, Preben Kløvfjell, sier også at dette kan ha negative konsekvenser for henne.

– Vi er bekymret for alle elementer ved denne saken, men hun har vært klar over det hele veien. At hun nå er i større fare er dessverre en konsekvens ved å gjøre slike saker kjent sier han.

Kløvfjell opplyser at han fredag sendte UNE en omgjøringsbegjæring for å få Leilas sak vurdert på nytt.

– Vi jobber også på sporet som gjelder eksponering i media, og det at hun har en mindreårig sønn i Norge, sier han.

Kløvfjell forventer svar fra UNE torsdag neste uke. Han varsler søksmål dersom UNE ikke tar begjæringen til følge.



Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med UNE for en kommentar fredag kveld.