Reham (30) måtte skrive kontrakt for å få plass på de nye «supermottakene»

Reham Khalife (30) har allerede signert kontrakt på det nye integreringsmottaket i Oslo. Hvis hun ikke lever opp til kravene, mister hun og datteren Sham (2) plassen.

Da flyktninger gikk i lange rekker gjennom Europa i fjor, og 3771 personer ga tapt for det mørke vannet i Middelhavet, fant syriske Reham Khalife (30) og datteren Sham (2) veien til Norge.

Nå er de to av de 120 personene som har søkt om å få plass på Norges nye integreringsmottak. Og de har i fått søknaden innvilget.



Khalife har signert sin kontrakt med Ila asylmottak i Oslo og aksepterer dermed strenge krav til motivasjon og egeninnsats, hver dag, i totalt 37,5 timer i uken.



– Før jeg kom til Norge var jeg veldig travel og hadde mye å gjøre hele tiden. Men nå har jeg gått lenge uten jobb, venner eller noe å finne på. Jeg har vært i Norge i et år og to måneder og har ikke hatt noe å gjøre. Jeg har ikke gått på språkopplæring før nå, sier Khalife til VG.

Bonus og sanksjoner



Integreringsmottakene som starter opp i Kristiansand, Larvik, Steinkjer, Bodø og Oslo skal finne modeller for incentiver eller bonuser – og sanksjoner – som skal motivere asylsøkerne til å gjøre det bra på kursene.

I Oslo har norskkursene på det nye mottaket startet og arbeidsrettede aktiviteter skal snart spikres.

At kravene i kontrakten er omtalt som strenge og tydelige, trekker Khalife på skuldrene av. Hun tror ikke det blir noe problem å fullføre programmet.

– Det er så mange som kommer til Norge med kvalifikasjoner som de kan bruke til å integrere seg i samfunnet. Hvis dette programmet hadde startet for halvannet år siden, hadde jeg kanskje hatt noe å gjøre i løpet av den tiden og hadde vært flytende i norsk nå.

– Kontrakten forplikter



Totalt er det 500 plasser på de nye integreringsmottakene, noen av dem er for barnefamilier.

Arbeiderpartiet stemte mot de nye integreringsmottakene, som har blitt anklaget for å skape A- og B-lag blant flyktningene. I Kristiansand har fem søkere fått avslag fordi de ikke passer målgruppen. I Larvik har to fått avslag fordi de er for nær bosetting.

– Kontrakten forplikter, og det er ikke noe galt i det. Hvis du signerer, må du engasjere deg, sier Khalife.



Hun flyktet fra Syria og de regjeringskontrollerte områdene i Damaskus, før hun og datteren tok seg opp gjennom Tyrkia og over til Europa.

Med seg i bagasjen har hun en mastergrad i persisk og håper norskkurs og yrkestrening kan gi henne en jobb som oversetter eller tolk. På fritiden ser hun blant annet barne-TV sammen med datteren for å plukke opp litt mer norsk.

Datteren får tilbud om barnepass på mottaket, så Khalife kan gå på heldagskurs.

– Oslo kommune og velferdsetaten er veldig ivrig på å få til dette bra, fordi Oslo bosetter mange og det er veldig viktig å til god integrering, sier mottaksleder Herdig Nundal til VG.

Kan miste plassen

Khalife skal gå på integreringsmottaket til hun kan bosettes i Ullern bydel i Oslo neste år. Ektemannen kom til Norge et år før dem og er allerede bosatt på Torshov.

Integreringsmottakene Kristiansand mottak : 29 søknader innvilget, fem avslag.

: 29 søknader innvilget, fem avslag. Larvik mottak : 21 innvilget, to avslag.

: 21 innvilget, to avslag. Steinkjer mottak : 18 søkere, foreløpig 11 innvilget.

: 18 søkere, foreløpig 11 innvilget. Ila mottak i Oslo : 11 søkere, foreløpig 7 innvilget.

: 11 søkere, foreløpig 7 innvilget. I Bodø har ikke fordelingen startet.

har ikke fordelingen startet. I tillegg kommer 34 søkere som ikke er fordelt på mottakene ennå.

De ideelle søkerne til integreringsmottakene er ifølge regjeringen personer som nettopp har fått oppholdstillatelse i Norge, som Khalife, eller personer som har høy sannsynlighet for å få det.

Dersom kravene på mottaket ikke fylles, må asylsøkeren flytte.



– Det negative med kontrakten er at hvis du bryter et av punktene, så mister du mottaksplassen din, sier Khalife, og sier det er synd hvis en person som blir syk og ikke kan møte opp på kursene, må flytte til et nytt mottak.

Hvert mottak skal bygge sin egen modell og finne ut hvordan de løser utfordringer og skaper best integrering. Kristiansand, Larvik, Steinkjer og Ila har allerede signert kontrakter med asylsøkere, mens Bodø starter opp i 2017.

