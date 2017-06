Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg

Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og unviersiteter. Men det blir opp til skolene selv å håndheve forbudet.

Mandag holder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) pressekonferanse om lovforslaget.

– For å få den gode undervisningen er vi avhengig av at elever og lærere kommuniserer godt sammen. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sier Røe Isaksen.

– Hører ikke hjemme i norsk skole



– Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole. Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Idag har et forbud kunnet vært innført lokalt, men et sentralt forbud vil gi større forutsigbarhet for skoler og høgskoler, legger Røe Isaksen til. Det blir opp til skolene og høyskolene selv å håndheve forbudet.

Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge, og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg. Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.

– Sikrer likebehandling



Lovforslaget sendes ut på høring mandag.

I tillegg til å gjelde alle utdanningsinstitusjoner, skal det også gjelde i introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Det skal gjelde for både elever og ansatte.

– Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.

