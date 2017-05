Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte til utlendinger

GARDERMOEN (VG) Finansminister Siv Jensen sier Høyre/Frp-regjeringen før sommeren vil foreslå å kutte pengestøtte til barn og familier bosatt i utlandet.

– I land som Polen og Litauen utgjør snart barnetrygden en hel årslønn. Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte, slik at nivået tilpasset det nivået i landet som barna lever i, sa Jensen under sin tale til Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen.

Forslaget går ut på at kontantytelser som Norge gir til familier og barn i utlandet skal justeres etter hvilket prisnivå det er i landet hvor mottagerne av ytelsene er bosatt.

EU sier nei



Både Tyskland, Danmark og Østerrike har planer om å gjøre det samme. Men allerede i februar sa EU tvert nei til forslaget.

– Dette er ikke mulig med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sa EU-kommissær Marianne Thyssen til VG den gang.



– Vi mener at utenlandske arbeidstagere som betaler det samme i skatt som et lands borgere, skal få de samme trygdeytelsene tilbake uavhengig av nasjonalitet eller hvor barna deres bor. Det er et spørsmål om rettferdighet, Thyssen.

– Det er rett og slett ikke rettferdig at disse pengene skal gå til mennesker som aldri har satt sine ben i Norge. Barnetrygden utgjør nær en årslønn i flere land. Det er helt urimelig at folk skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte i Norge som i land med lavere kostnader, sa Jensen.

Forventer støtte



Forslaget, som Høyre også støtter, skal legges frem før sommeren.

– Vi fremmer snart en stortingsmelding om velferdseksport. Der kommer det klart frem at vi vil kjøpekraftsjustere ytelsene. Jeg forventer støtte fra de andre partiene på Stortinget, sa Frp-lederen.

