Politimesteren om integrering i Oslo: - Bekymringsfull situasjon på Grønland og Tøyen

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier det er store utfordringer med ungdommer som ikke snakker norsk og ikke trives på skolen.

- Vi har ingen steder i Oslo hvor politiet ikke kan gå inn og gjøre en god jobb, men vi har ingen garanti for at det ikke kan utvikle seg. Og her må vi følge nøye med, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Han er i dag på regjeringens integreringskonferanse i Oslo, hvor det diskuteres hvordan asylsøkere best skal integreres. Politimesteren ser med bekymring på utviklingen i deler av Oslo.

- Vi har hatt en bekymringsfull situasjon på Grønland og på Tøyen og vi har jobbet mye med det for å prøve å få de personene det gjelder over i positiv aktivitet. Men det er ikke så enkelt, sier politimesteren på konferansen.

- Det er store utfordringer med ungdommer som kanskje ikke snakker språket og som ikke trives så godt på skolen, understreker han.



Politimesteren sier Oslo har områder med stor innvandrerbefolkning hvor det stort sett går bra, men at de nå «sliter med Tøyen og Grønland». Oslopolitiet har nylig hatt en lengre etterforskning av narkotikaomsetningen på Tøyen.



- Vi ser at det nå er en del ungdom, særlig unge gutter, som er rotløse og som ikke finner sin plass i samfunnet og tyr til kriminalitet, dessverre, sier Sjøvold til VG.

Vil ha samarbeid



Politimesteren sier ser at mistillit mellom politiet og lokalbefolkningen og minoriteter på ulike steder i Europa bare skaper mer kriminalitet. Ute i Oslo møte politiet de ungdommene som faller utenfor jobb og skole.

- Vi har utfordringer, jeg legger ikke skjul på det. Det har vært en stor debatt i år om dette med parallellsamfunn. Det er tuftet på rapporter blant annet fra Sverige og har vi har også sett eksempler fra andre steder i verden, sier Sjøvold på konferansen.

Politimesteren sier det er viktig for Norge at minoritetsgrupper fortsatt har tillitt til politiet og ser på politiet som «sitt politi».

- Slik er det ikke noen steder i Europa, der vi har sett at det har gått riktig galt. Der snakker ikke lokalsamfunnet og politiet sammen i det hele tatt, sier Sjøvold på konferansen.

- Her i dag har jeg understreket god integrering. De som kommer seg på skolen, snakker norsk og blir nyttige samfunnsborgere er ikke de vi oftest sliter med i kriminalitetssporet. De vi ser er kriminelle, også av våre norske borgere, er de som faller utenfor. Det er utenforskapet vi må gjøre noe med, utdyper han overfor VG.

- Tidenes største utfordringer



Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier det nå er viktigere med integrering enn noen gang, så det ikke vokser fram en underklasse i Norge.



- Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer, vi står overfor de største utfordringene på integrering som vi noensinne har gjort. Det er fordi vi aldri har skulle integrert flere, sier Listhaug på konferansen.

I dagens VG skriver Listhaug debattinnlegget «Vi må tørre å snakke om integreringsutfordringene».

