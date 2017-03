Per Sandberg om ansettelsen i Islamsk Råd: - Et sted går grensen

Vikariererende integreringsminister Per Sandberg (Frp) råder Islamsk Råd Norge (IRN) til å tenke over ansattelsen av nikab-kledde Leyla Hasic (32) på nytt.

– Dette handler ikke bare om hvordan noen går kledd, det handler om hvilke holdninger Islamsk Råd sier er greit, sier innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) til VG.

Det har vakt sterke reaksjoner at Islamsk Råd Norge (IRN) har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic (32) som administrasjonskonsulent.

Per Sandberg, som vikarerier som integreringsminister mens Sylvi Listhaug (FrP) er i mammapermisjon, ber IRN tenke over «hvilke holdninger de her er med på å forfekte».



– Et sted går grensen



– Når en av de største muslimske miljøene nå har meldt seg ut, de bosniske, så er det vel åpenbart at dette har skapt sterke reaksjoner. Hasic har tidligere ifølge blant annet et oppslag i Aftenposten forfektet jødekonspirasjoner knyttet til 11. september, sier Sandberg.

Han viser til at Hasic, ifølge Aftenposten, i 2009 skrev:

«Hvorfor var det ikke en eneste jøde på jobb da tvillingtårnene ble angrepet av ‘al-Qaida’? Er det meningen at vi muslimer skal legge oss flate, akseptere at dere dreper våre barn og kvinner? Skal vi godta at dere har lyst å rydde oss vekk fra jordens overflate?»

– Når IRN sier det er viktigere med hva som er i hodet enn hva man har på hode, også ser man hvilke holdninger Hasic har forfektet, faller argumentet på steingrunn. Det er ikke alt vi skal tolerere. Et sted går grensen, sier Sandberg til VG.

Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar, sier til Dagbladet at han har kjent til disse opplysningene en god stund.

– Vi har snakket med henne, og konfronterte henne med dette under ansettelsesprosessen. Da gjorde hun det helt klart at dette er uttalelser hun tar avstand fra, og som hun angrer på, sier Afsar til avisen.

– Tråkker hardt på bremsen i integreringen



Per Sandberg mener IRN tråkker på bremsen i integreringen.

– I Norge må vi kunne forvente at folk viser ansiktet sitt. Det handler om det åpne og tillitsbaserte samfunnet vi har bygd opp. Personer må tro på hva de vil, men når man får offentlige penger for å drive brobygging og forfekter åpent ekstreme holdninger og legger seg tett opp til radikal Islam har vi en plikt å sette ned foten, sier Sandberg.

– Kan det ikke virke vel detaljstyrende at to statsråder har så sterke meninger om en ansettelse i IRN?

– Det synes jeg ikke. For det første har IRN fått skattepenger til å finansiere en stilling som skal bidra til brobygging. For det andre har jeg som integreringsminister en viktig rolle i å si tydelig hva som er forventet, og legge til rette for bedre integrering. Det Islamsk Råd gjør her er ikke brobygging, men å tråkke hardt på bremsen i integreringen. I Norge må alle tilpasse seg norsk kultur og verdier. Det gjelder alle som skal bo her, sier Sandberg til VG.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar. Han har ikke besvart våre henvendelser. Det har heller ikke lykkes VG å komme i kontakt med Leyla Hasic.