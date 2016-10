Monica (30) får bli i Norge - inntil videre

Lenge så det ut til at Monica Bernal Sanchez (30) måtte forlate Norge fem dager før hun hadde termin. Nå er datteren seks uker, og de får bli i landet - i alle fall en stund til.

– Dette er vi glade for. Det har vært noen uker med mye styr hvor vi har forberedt utenlandsreise og stresset mye. Dette kom i siste sekund, og det var deilig, sier Sanchezs ektemann, Thomas Kjeldås Pedersen, til VG.

I slutten av august fikk Monica beskjed om at hun måtte reise ut av landet innen 22. august, fem dager før hun skulle føde. Ekteparet klagde på vedtaket til Utlendingsnemnda, men fikk avslag. Som siste utvei søkte de om utsatt utreisefrist. De søknadene behandles av politiet. 16. august fikk de beskjed om at utreisefristen ble utsatt; Monica kunne bli til 8. oktober.

Bakgrunn: Gravide Monica må ut av Norge fem dager før termin

Oppfylte ikke underholdskravet

Monica har bodd i Norge i flere perioder siden 2005, både som au pair og gått folkehøgskole. De siste somrene har hun også jobbet som sesongleder i Dyreparken i Kristiansand. I 2013 ble hun sammen med Thomas, og de giftet seg i fjor sommer. Kort tid etter søkte Monica om oppholdstillatelse, men den ble avslått fordi ektemannens inntekt året før hadde vært for lav - han tjente 18.000 kroner for lite. Underholdskravet som gjelder for denne typen saker var dermed ikke oppfylt.

Paret klagde på avslaget, og fikk ny behandling. I slutten av juli fikk de beskjed om at avslaget sto ved lag, og at Monica fremdeles måtte forlate Norge. I mellomtiden hadde Monica altså blitt gravid, og skulle føde i slutten av august.

Les også: Elisabeth ble kastet ut fordi hun hadde to jobber - nå er hun tilbake

– Det har vært som levende tortur



Paret jobbet sammen med sin advokat, Vegard Bø Bahus, for at Monica skulle få bli i Norge. Da de fikk utsatt utreisefristen søkte Monica på nytt om opphold, denne gang om familiegjenforening. De søkte også om at Monica kunne bli i Norge fram til dette vedtaket er klart.

Monica beskriver de siste ukene som stressende for både henne og mannen.

– Vi er slitne av alt det negative vi har gått gjennom. Det har vært som levende tortur hele veien, forteller hun til VG.

Onsdag fikk de beskjeden; Monica og datteren Isabella får bli til saken er avgjort. De har blitt forespeilet at det kan ta rundt fire måneder. Etter det avhenger det av vedtaket hva som skjer etterpå.

Nå er paret klare for å senke skuldrene, og håper at dette er et steg i riktig retning.

– Det er deilig å slippe å forberede utreisen, men jeg sliter med å ta det helt inn. Livet vårt har vært på vent så lenge. Det er ikke helt over enda, men vi håper i alle fall at det går rett vei nå, sier Monica.