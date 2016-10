Marie ble utvist fordi hun hadde en sønn på Filippinene

Christer Sanne ble nødt til å sende både kona og den fire måneder gamle datteren ut av landet. Uten å være klar over det, hadde nemlig kona gjort seg skyldig i et grovt brudd på utlendingsloven.

Fredag formiddag på Oslo Lufthavn: Christer Sanne vinker farvel til kona Marie Antoneitte og deres fire måneder gamle datter ved sikkerhetskontrollen. Mens flyet i retning Filippinene tar av fra rullebanen, renner tårene.

For å være au pair i Norge må du: Ha lovlig opphold i Norge, gjennom søknad om midlertidig oppholdstillatelse hos UDI, eller gjennom EØS-avtalen.

Være kvinne eller mann, og være mellom 18 og 29 år når du søker første gang.

Ikke ha egne barn i hjemlandet.

Ikke være i slekt med medlemmer av vertsfamilien Kilde: Norsk Folkehjelp

Når ser han dem igjen? Hvordan blir julaften? Vil familien klare å leve fra hverandre i to år?

Kona er utvist fra Norge. Og ettersom datteren er så liten, er det ikke noe alternativ å la henne være igjen i Norge.

Kjøreturen hjem til Halden blir lang. Flere ganger må han stoppe for å tørke tårene.

Les også: Regjeringsadvokatens omgangssyke stoppet Farida-saken

Spurte om veiledning

Noen uker før reisen til Filippinene, møter VG familien hjemme i Halden. Mens far snakker, forsøker mor å lirke en flis ut av beinet til sønnen Anthony. Han har løpt barbeint ute på verandaen den varme oktoberdagen.

– Vi skulle ha fikset gulvet ute i sommer, men hodet har rett og slett hatt for mye annet å tenke på, sier Christer Sanne.

Det er snart to år siden Marie Antoneitte kom til Norge som au pair. Hun ønsket å forsørge treåringen hjemme på Filippinene, og ved å jobbe to år i Norge ville fremtiden hans være sikret.

HJELP: Anthony har fått en flis i foten. Da er det greit å ha mamma i nærheten. Foto: Harald Henden , VG

Siden hun har barn fra før, mister hun egentlig muligheten til å bli au pair. Derfor blir hun rådet til ikke å opplyse om dette i søknaden av organisasjonen i hjemlandet.

Noen få måneder inn i oppholdet blir hun forelsket i haldenseren Christer. Etter et halvt år som kjærester gifter de seg. Hun flytter inn, og de begynner arbeidet med å få sønnen til Norge.

– Hun savnet ham veldig. Derfor tok vi tidlig kontakt med UDI for å få veiledning i hva vi måtte gjøre. Vi hadde aldri en intensjon om å gjøre noe galt eller straffbart, sier han.

VG-avsløring: Her er norske familiers krav til sine au pairer

Ikke et alternativ å dra

Da Marie Antoneitte søker om oppholdstillatelse, blir det problemer. Siden utlendingsloven slår fast at au pairer som kommer til Norge ikke kan ha barn i hjemlandet, mener UDI at kvinnen har brutt loven grovt lenge før en egen familie i Norge i det hele tatt var påtenkt.

FAMILIE: Christer og Marie Antoneitte hadde sett for seg å bo sammen i Halden. En regel fra 2012 endret på planene. Foto: Harald Henden , VG

Hun blir utvist med innreiseforbud på to år.

– Verden raste sammen. Hun var allerede gravid og vi var helt sikre på at alt var i orden. Det eneste vi vil er jo å leve sammen. Men jeg har barn her i Halden og en jobb jeg har forpliktelser til. Jeg kan ikke bare selge huset og flytte til Filippinene.

3. juli blir datteren Kristin Marie født. Selv om foreldrene gjerne skulle brukt all tiden på å nyte tilværelsen med den nyfødte, er det mange telefoner som må tas og brev som må skrives.

– Vi er i en helt forferdelig situasjon som jeg ikke unner noen å havne i. Man tenker på saken hele tiden, og den vonde klumpen i magen går aldri bort.

LO-Gerd: – Avskaff au pair-ordningen

Ville aldri lure systemet

Ekteparets advokat, Marit Vik, mener det er urimelig og uforståelig at UDI har utvist Marie Antoinette fra landet. Hun mener konsekvensene i dette tilfellet er langt større enn alvorlighetsgraden av det aktuelle regelbruddet.

HJELPER: Advokatfullmektig Marit Vik hjelper flere kvinner som tidligere har vært au pairer i Norge. Hun mener UDI er for strenge. Foto: Privat

– Utvisningsregelen åpner for at UDI skal kunne anvende en viss grad av skjønn og vurdere fra sak til sak. I denne saken måler de ikke konsekvensene opp mot det som har skjedd og hvorfor, sier Vik.

Uriktige opplysninger gis ikke nødvendigvis for med intensjon å lure systemet, forklarer advokaten.

– I de fleste tilfeller får kvinnene hjelp av organisasjoner med alt det praktiske rundt en visumsøknad, og de får gjerne beskjed om at den eneste måten å få innvilget visum, er å unnlate å opplyse om at de har barn, forklarer Vik.

– Mange bare innretter seg etter den informasjonen de får, legger hun til.

Ektepar tiltalt: Skal ha tvunget au pair til å jobbe 96 timer i uken

Mener menneskerettighetene brytes

Paradokset, mener Vik, er at regelen som Sanne nå blir utvist for å ha brutt, er en regel som ble etablert for å beskytte au pairene selv. Du skal ikke ha muligheten, og dermed føle deg presset, til å forlate barnet ditt om du er desperat etter penger for å forsørge det.

– En slik regel gjør at man mister litt respekten for systemet, og det blir litt absurd. Hvis du er fra Filippinene og har barn, hvorfor skal du ikke kunne drive kulturutveksling?

Vik synes det er merkelig at regelbruddet skal føre til utvisning flere år senere, når Sanne ikke lenger jobber som au pair, har giftet seg og fått barn i Norge, og i ettertid selv har informert om at hun har en sønn fra før.

Utvisning av Sanne innebærer i praksis at også datteren blir utvist, selv om jenta er norsk statsborger, ettersom hun er så liten og ikke vil klare seg uten moren, mener Vik. Hun mener derfor at UDI bryter jentas menneskerettigheter, men dette er direktoratet uenig i.

– Barnet er norsk statsborger og det er opp til foreldrene å vurdere om barnet skal oppholde seg i morens hjemland sammen med mor, eller i Norge sammen med far, sier områdeleder i UDI, Camilla Torgersen.

SPLITTET: Filippinske Marie Antoneitte hentet sønnen Anthony til Norge i vår. Nå har hun og datteren blitt nødt til å reise tilbake til Filippinene. Anthony venter fortsatt på svar på sin søknad. Foto: Harald Henden , VG

Regjeringen strammet inn i 2012: Ville hindre at au pairer blir utnyttet

Utvisning viktig virkemiddel

Tall fra UDI viser at mer enn 1300 au pairer er blitt innvilget familieinnvandring med ektefelle, forlovede eller samboer siden 2010.

FORSTÅELSE: Områdeleder i UDI, Camilla Torgersen, skjønner familien har det vanskelig, men sier direktoratet må følge reglene. Foto: UDI

Grunnen til at de ikke kan gjøre noe med situasjonen til Marie Antoneitte, er at direktoratet ikke kan tillate familiegjenforening til personer som allerede er utvist med innreiseforbud.

– Vi skjønner at det å bli utvist fra Norge for en periode oppleves som tøft, men utvisning er et viktig virkemiddel i utlendingskontrollen, og som sanksjon for brudd på utlendingsloven. Dette gjelder også i de tilfellene der personen har en tilknytning til Norge, for eksempel gjennom ektefelle og barn, sier Torgersen.

– Selv om vi alltid tar med barns beste i vurderingen, er det slik at utenlandske borgere kan utvises selv om de har tilknytning til et barn i Norge. Vi har likevel tatt hensyn til hennes tilknytning til Norge gjennom hennes familie her, og har derfor begrenset utvisningen til to år.

Mange finner kjærligheten: Hver tredje au pair reiser ikke hjem

Flere i samme situasjon

Ekteparet har hørt om mange familier i Norge som opplever det samme som dem. Derfor mener de at det må en regelendring til.

UTSENDT: Familien håper på en regelendring slik at de kan være sammen i Norge. Foto: Harald Henden , VG

Ifølge UDI er det vanskelig å få tallfestet antallet som er i samme situasjon, men de bekrefter at de behandler flere like søknader.

– Vi kjenner bare til noen få tilfeller der den tidligere au pairen har blitt utvist, men dette er en type sak vi ser oftere etter at regelen ble innført i 2012, sier Torgersen i UDI.

– Angrer dere på at dere ikke satt dere bedre inn i reglene?

– Vi gjorde alt for barnas beste, og skjønner ikke hvordan dette kan regnes som et så grovt regelbrudd. Det er klart vi angrer på å ha havnet i denne situasjonen hvor vi blir nødt til å ta grusomme valg og vi må gråte oss i søvn hver natt. Men reglene burde ikke være sånn, sier Sanne.

Au pair til VGTV: – Jeg måtte vaske spa-anlegget