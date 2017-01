Mahamuds advokat tror ikke på «Lex Amelie»

Mahad Abib Mahamud tror ikke at «Lex Amelie» kan bli hans redning. – Jeg kan ikke dra til et land jeg ikke er fra, sier han.

Den 30 år gamle bioingeniøren er lei.

– Jeg har bare lyst til å sove i en hel måned, sier han til VG dagen etter at han deltok i NRK-programmet Debatten, der tilbakekallelse av statsborgerskap var tema.

– Jeg føler meg utmattet, tom og sliten, sier Mahamud.

21. februar skal saken hans behandles i retten. Staten mener han løy om at han var fra Somalia da han kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker for 17 år siden. Utlendingsdirektoratet (UDI) hevder at Mahamud kommer fra Djibouti, noe 30-åringen selv benekter.

– Jeg vil ikke svartmale Norges regjering eller forvaltning, men jeg ønsker ikke å bli urettferdig dømt, sier han.

Har ikke tro på «Lex Amelie»

Advokat Brynjulf Risnes sier til NRK at den såkalte Lex Amelie, som ble til etter at russiskfødte Maria Amelie fikk lovlig opphold i Norge ved hjelp av en arbeidstillatelse, også kan bli redningen for Mahamud.

FIKK KOMME TILBAKE: Instruksen som omtales som Lex Amelie kom etter at russiskfødte Maria Amelie (bildet) fikk arbeidstillatelse i Norge etter først å ha blitt sendt ut av landet. Foto: Frode Hansen , VG

Instruksen sier at en person som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven likevel kan få komme tilbake til Norge, dersom en norsk virksomhet trenger personens fagkompetanse.

Personen må imidlertid returnere til hjemlandet, eller et annet land der vedkommende har lovlig opphold, og søke om norsk oppholdstillatelse derfra. Mahad Mahamud hevder at det er umulig for ham.

– Jeg kan ikke dra til et land jeg ikke er fra, sier han.

– Hvorfor vil du ikke dra til Djibouti og søke derfra, dersom det kan gi deg oppholdstillatelse i Norge?

– Hvordan kan jeg dra til Djibouti uten pass? Jeg er blitt statsløs i mitt eget land, Norge, og jeg har frasagt meg statsborgerskapet i Somalia, sier Mahamud.

– Men jeg er ingen jurist, legger han til.

– Et lovbrudd han ikke vil begå

Mahamuds advokat, Arild Humlen, understreker også at Lex Amelie ikke kan benyttes med mindre spørsmålet om identitet er avklart.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor denne instruksen er blitt trukket inn i Mahad-saken. Den kan ikke anvendes med mindre han endrer sin korrekte oppgitte identitet til en uriktig tilfeldig identitet som djiboutisk borger. Dette vil i så fall være et lovbrudd han ikke ønsker å begå, skriver han i en epost til VG.

– Mahad kan ikke tilta seg en tilfeldig identitet som djiboutisk borger og søke som arbeidsspesialist under Amelie-instruksen. Da vil han jukse med sin ID. Dersom dette igjen oppdages om noen år, vil hans arbeidstillatelse bli trukket tilbake på nytt, fordi han har oppgitt uriktige opplysninger mot bedre vitende, fortsetter advokaten.

UFORSTÅELIG: Advokat Arild Humlen mener det er uforståelig at Lex Amelie er blitt trukket inn i Mahad-saken. – Den kan ikke anvendes med mindre han endrer sin korrekte oppgitte identitet til en uriktig tilfeldig identitet, sier han. Foto: Frode Hansen , VG

– En kjemperessurs

Mahad Mahamuds sjef ved Oslo universitetssykehus, Mette Sannes, sier til NRK at de er villige til å strekke seg langt for at bioingeniøren skal kunne jobbe videre for dem.

– Mahad er en kjemperessurs. Han er en av fem i Norge som kan sette i gang et beredskapslaboratorium i tilfelle høysmitte som for eksempel Ebola. Han ved med på Ebola-teamet vårt under den siste epidemien, forteller Sannes.

Arild Humlen vurderer Mahamuds sjanse til å vinne saken i tingretten som god.

– Han anfører at han aldri har gitt uriktige opplysninger og har gode bevis som underbygger hans forklaring. Utlendingsmyndighetenes bevis på sin side er innbyrdes motstridende, ikke konsistente og løse, indirekte indisier uten særlig sannhetsverdi eller kontrollmulighet, sier Humlen.

UNE: – Vi står på vår vurdering

Georg Magne Rønnevig, seksjonssjef i Utlendingsnemnda (UNE) sier at de ikke vil gå detaljert inn på bevisene før rettssaken i februar.

– Det vi kan si er at saken inneholder omfattende dokumentasjon basert på politiets etterforskning. Både politiet, UDI og UNE mener det er klart at han er fra Djibouti. Vi står på vår vurdering av at han gitt uriktige opplysninger om sin identitet og nasjonalitet en rekke ganger. Vi er helt uenig i Humlens beskrivelse av bevissituasjonen, sier han.

– Siden 2012 har UNE hatt 22 av disse sakene for retten, og vi har fått medhold i 19 av dem. Domstolene har altså i de aller fleste sakene vært enig med UNE. Dette viser at rettssikkerheten er god og at domstolene anerkjenner seriøsiteten og kvaliteten i utlendingsmyndighetenes arbeid, sier Rønnevig.

