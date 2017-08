Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger som drar til hjemlandet

Integreringsminister Sylvi Listhaug vil at folk rapporterer om det hvis de merker seg flyktninger som drar på reiser til hjemlandet.

Statsråden sier til NRK at folk må si fra dersom flyktninger de kjenner til drar på ferie til landet de flyktet fra. Hun mener de potensielt kan ta opp plasser fra det hun omtaler som «reelle flyktninger» som faktisk har krav på og bruk for beskyttelse.

– Når man kommer til Norge og får beskyttelse og flyktningstatus, så gjør du det fordi du har rømt fra ditt opprinnelige hjemland på grunn av krig eller konflikt, eller andre typer overgrep. Da er det klart at det er det siste stedet man skulle tro du ville reise tilbake til, sier Listhaug til VG.

– Med på å undergrave systemet



Hun mener det er viktig å avdekke det når folk forsøker å jukse, enten det handler om asylsystemet eller andre ordninger.

– Når folk forsøker å jukse, er det med på å undergrave systemet vårt og rettferdigheten som ligger til grunn, enten det er skattesnyteri, trygdejuks eller i dette tilfellet personer som kan ha fremstilt seg som flyktning og i realiteten ikke er det, sier hun.

Hun mener man ved å reise tilbake til stedet man har flyktet fra, gir en god grunn til å tvile på motivet, og ber derfor om at folk som mistenker at noen de kjenner til gjør dette, sier fra til Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det er klart at hvis man har mistanker eller vet om at de har vært tilbake i et land de hevder å ha flyktet fra, så er det fint om man gir beskjed. Det handler om å ivareta samfunnskontrakten, sier Listhaug.

Mener de fleste ikke har noe å skjule

På spørsmål om hvorvidt dette er god integrering, svarer statsråden at dette ikke handler om de som skal integreres.

– I utgangspunktet bør ikke personer som lurer oss bli premiert med opphold. Derfor er det viktig at når vi har indisier på at noen er her på falske premisser, så må vi gjøre det vi kan for å avsløre det. Så skal vi jobbe med integrering av dem som reelt sett er flyktninger, sier hun.

Hun understreker dessuten at de fleste som har flyktningstatus, også skal ha det.

– Har man ingenting å skjule, så kan man ha god samvittighet og trenger ikke være redd for noe, men bruke tiden på å lære språk og komme seg i jobb, slik de fleste gjør. Men vi må også snakke om utfordringene, sier hun.

– En oss og dem-logikk vi ikke trenger



Seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Pål Nesse, mener Listhaugs resonnement blir feil.

– Det er riktig at når du får flyktningstatus, så forutsetter det at du har beskyttelsesbehov. Da tar man jo også for gitt at du ikke reiser tilbake til hjemlandet, nettopp fordi du søker beskyttelse et annet sted. Men det som gjør dette spesielt, er angriperlogikkne. Den kjenner vi fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, sier Nesse.

Han mener dessuten dette er med på å mistenkeliggjøre mange fler enn de som kan ha jukset.

– Det at du skal vokte på dine flyktningnaboer eller -kolleger eller andre som måtte være flyktninger, det er ikke greit. Vi har myndigheter som følger opp dette, men vi kan ikke ha naboer eller andre som vokter og mistenkeliggjør og angir, sier han.

Han legger til at det også kan føre til at flyktninger som trenger beskyttelse, i utgangspunktet blir sett på med skepsis.

– De som kommer hit i utgangspunktet, og flykter fra krig og forfølgelse, skal ikke bli sett på som noen som truer norske verdier og mistenkeliggjøres. Det er en oss og dem-logikk som vi ikke trenger, sier han.