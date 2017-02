Listhaug åpner for å vrake kontantstøtten

Når Sylvi Listhaug (39) om kort tid får sitt tredje barn skal hun ikke ta ut kontantstøtte. Nå åpner hun for å vrake ordningen hun tidligere har kjempet for.

– De store negative konsekvensene kontantstøtten har for integreringen er en betydelig utfordring, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til VG.

Hun fikk onsdag overlevert rapporten fra Brochmann II-utvalget som har sett på konsekvensene av høy innvandring til Norge. Utvalget kommer med forslag til hvordan integreringen kan bedres.

Anbefaler vraking



Fakta: Kontantstøtten – Kontantstøtten er en støtteordning fra myndighetene som gis til barnefamilier som ikke har barn i barnehage. – Fra 1. august 2017 er kontantstøtten på maksimalt 7.500 kroner per barn som er mellom ett og to år gamle.

I 2011 leverte utvalget sin første rapport, og både nå og da anbefaler de at kontantstøtten avvikles fordi den hemmer integreringen.

Det får Listhaug til å åpne for å avvikle hele ordningen, en ordning hun selv har benyttet for sitt førstefødte barn.

Listhaug og ektefellen Espen Espeset (42) venter sitt tredje barn i løpet av mars. Til VG opplyser Listhaug at hun ikke kommer til å ta ut kontantstøtte for det kommende barnet.

– Jeg mener det er bra med valgmuligheter. Men frem mot vårt landsmøte så vil jeg gå grundig inn i dette spørsmålet, veie og veie de negative konsekvensene kontantstøtten har opp mot det. Det blir en diskusjon på landsmøtet, og jeg vil flagge mitt syn på det når vi nærmer oss landsmøtet.

– Du er åpen for å avvikle det?

– Ja, jeg mener at vi må gjøre vurderingene for og imot når vi ser de store negative konsekvensene det har for integreringen. Det er helt klart at dette er den store utfordringen. Selv om vi har avbøtt på dem som kommer hit nå, så er det klart at det er mange kvinner som har vært her lenger enn fem år og som ikke er omfattet av det nye regelverket, sier Listhaug.

Valgfrihet



GIFT: Listhaug og ektefellen Espen Espeset, som er nestleder for sekretariatet for Frps stortingsgruppe. Foto: Frode Hansen , VG

Frp-statsråden har tidligere vært en varm forsvarer av ordningen.

– Vi er helt mot at kontantstøtteordningen og valgfriheten skal fjernes bare fordi det har vært ført en naiv og snillistisk integreringspolitikk, og noen har misbrukt ordningen, sa Listhaug til Dagbladet i 2009.



Listhaug viser til at det er flere eksempler på familier hvor inntekten fra kontantstøtten blir svært stor.

– En del kvinner får ganske godt betalt for å være hjemme med barna sine. De kan være i en situasjon hvor de kan språket dårlig, ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og da blir kontantstøtten et hinder for bedre integrering. For flere av disse kan situasjonen også være at de får mange barn etter hverandre, og dermed blir gående hjemme i mange år og leve på kontantstøtten. Det er en utfordring, sier Listhaug.

På Fremskrittspartiets landsmøte 5-7. mai i år skal partiet avgjøre om det fortsatt skal forsvare kontantstøtte-ordningen.

I arbeidet med nytt partiprogram har et mindretall i partiets programkomité foreslått å fjerne kontantstøtten og erstatte den med et skattefradrag som man må oppfylle enkelte kriterier for å motta.

En av dem som vil fjerne kontantstøtten er leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

– Vi vil fjerne kontantstøtten både fordi den i praksis er integreringshemmende, men også fordi vi mener det er mer riktig at folk betaler mindre i skatter og avgifter, sier Svendsrud.