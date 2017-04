Arbeiderpartiets Jan Bøhler omtaler Rafiqs utspill, hvor hun støtter IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic, som en legitimering av nikab.

– Det var et utrolig utspill fra Rafiq. Jeg trodde at det i Norge var en enighet om å ta avstand fra nikab, og at man er enige om at det ikke er egnet i norsk arbeidsliv fordi man trenger å se hverandres ansikt sier han til VG.

Høyre-politiker Afshan Rafiq forsvarte torsdag Islamsk Råds ansettelse av Leyla Hasic, og mener det er et fremskritt at kvinner med nikab kommer ut i arbeidslivet.

– Det er et riktig og viktig skritt i retning av å få flere kvinner i nikab ut i det norske arbeidslivet, sa hun til VG.

– Et dobbelt dårlig signal



Det får Bøhler til å reagere. Rafiq er andrevara til Stortinget fra Oslo Høyre, og har i likhet med Bøhler hatt en politisk viktig rolle i innvandrermiljøet i byen.

AP-veteranen opplever Rafiqs utspill som meget og oppsiktsvekkende, og ser det som at hun legitimerer nikab.

– Nå har en veldig bred opinion tatt avstand fra IRNs ansettelse, mange muslimer også. Det synes jeg er sunt, det viser at mange skjønner at dette er et dårlig signal. Men det blir et dobbelt dårlig signal når en sentral høyrepolitiker går ut og støtter ansettelsen, sier han.

Bøhler mener saken ikke bør dreie seg om å dømme Hasic selv, til tross for at mange mener hun ikke burde blitt ansatt.

– Debatten handler ikke om denne kvinnen. Det handler om det utrolig dårlige signalet det er fora IRN å ansette en kvinne med nikab. Aksept av heldekkende plagg hindrer kommunikasjon og kvinners likestilling på alvorlig vis, sier han.

Han mener dessuten at det ikke er et holdbart argument at det er bedre å få nikabkledde kvinner ut i arbeidslivet enn at de er hjemme.

– Det er ytterst få som går med nikab, og vi bør heller jobbe for at det skal bli enda færre. Dette er verdens mest kvinneundertrykkende miljøer i IS og i islam som bruker i kampen mot kvinners frihet. Det kan vi ikke oppmuntre til, og da bør vi ikke komme med oppmuntring til at det skal være greit å bruke på arbeidsplasser, slik Rafiq gjør, sier han.

– Dette kan få slutt på bruk av nikab



Afshan Rafiq selv ser ikke kritikken.

– Bøhler og mange andre med ham må slutte med sin dobbeltmoral. På den ene siden sier de at det er så viktig å få integrert innvandrerkvinner, og at de ikke blir isolert. Her snakker vi om en kvinne med nikab som er trippeldiskriminert; hun er kvinne, minoritet og bruker nikab.

Hun understreker at også hun er mot bruk av nikab, og at hun aldri kommer til å støtte bruken av den.

– Det er et kvinneundertrykkende plagg, og har ikke noe med Islam å gjøre, sier hun.

Rafiq ønsker tvert imot å få bukt med det hun mener er et problem, men bruker bare en annen innfallsvinkel, ifølge seg selv.

– Jeg ser dette som en mulighet til å få slutt på bruk av nikab i Norge. La det være klart at det er viktig at kvinner viser ansikt og identifiserer seg. Men i denne konkrete saken er det viktig at denne kvinnen ikke skremmes vekk fra arbeidslivet og det norske samfunnet. All erfaring viser at med utdanning og økonomisk selvstendighet kommer det selvstendige valg, og da tror jeg hun og andre med nikab kommer til å velge den bort hvis de får muligheten til å bli selvstendige, sier Rafiq.

Hasic selv har jo lenge kjempet for sin rett til å bruke nikab. Tror du ikke hun ønsker det selv?

– Dette mener jeg uavhengig av hva hun mener og tror. Hun har rett til å ha denne jobben, og gjøre en forskjell med det. Vi må begynne å se nytt på slike problemstillinger, sier Rafiq.

Hun tror dessuten ikke at denne ansettelsen vil føre til at flere bruker nikab.

– Nei, det tror jeg ikke. Ved å gi denne kvinnen en mulighet i arbeidslivet gis hun tillit som i neste omgang er viktig for hennes tilhørighet til det norske samfunnet. Bøhlers medisin med tvang og utelukkelse av kvinner med nikab er ikke veien å gå, sier hun.