IRN sier Helleland har gjort jobben deres vanskeligere

IRN mener de opplevde enveiskommunikasjon da de ble kalt inn på teppet av kulturministeren, og at hennes fokus på det de kaller feil premisser har gjort det vanskeligere å oppfylle sitt formål.

Det hadde også vært diskriminerende å ikke ansette Leyla Hasic på grunn av nikaben, sier IRNs advokat, Are Aurlien, når han innleder pressekonferansen organisasjonen avholder etter et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Debatten om ansettelsen av Hasic har hittil bygget på helt feil premisser, mener han.

Generalsekretæren utdyper:

– Det har aldri vært meningen at organisasjonskonsulenten skulle være vårt ansikt utad, sier Mehtab Afsar.

Refser kulturministeren



Nettopp dette feilaktige premisset beskylder IRN kulturministeren for å ha videreformidlet, noe som skal ha gjort det vanskeligere for IRN å oppfylle sitt formål: Å fungere som en brobygger til storsamfunnet.



– Det som er det store paradokset i denne saken er at de politikerne som har uttalt seg i pressen, med Helleland i spissen, med sitt utspill, bidrar til motsatte av det formålet Islamsk Råd Norge er tildelt penger på bakgrunn av, sier advokaten.

IRN mener det var uklart hva agendaen var da de ble innkalt, og sier de skulle ønske de fikk mer tid med ministeren.

– Vi var overbevist om at det var ansettelsen vi var innkalt for, og at vi skulle gi en redegjørelse for hvordan vi hadde tenkt. Det var det dessverre ikke fokus på fra statsrådens side, sier advokat Aurlien.

– Istedenfor bar møtet preg av enveiskommunikasjon, og det ble snakket om hva IRN er og bør stå for, fortsetter han.

Helleland ikke beroliget

– I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. De var innstilt på å kun snakke om nikab, Leyla Hasic og ansettelsen. Jeg ble ikke veldig beroliget av dette møtet, sier kulturministeren til NTB.

Helleland sier departementet vil fortsette sitt arbeid med å kartlegge om de mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt.

– Jeg stilte spørsmål om hvilke strategier de har videre for sin rolle som dialogpartner og brobygger. De svarte at de vil fortsette som før, sier Helleland.

KONTROVERSIELL LEDER: Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge på vei for å møte kulturministeren. Foto: Tore Kristiansen

Vil bevege seg fremover

– Vi er ikke blinde for at det en debatt i samfunnet om nikab. Men det er likevel viktig å bevege seg fremover, sier Afsar.

IRN har på ingen måte brutt forutsetningene for tildelingen av statsstøtte, slik organisasjonen ser det. De mener også at det er et samfunnsansvar å ikke isolere mennesker ut fra hvordan de går kledt og ut fra religiøs overbevisning.

Nikab-brukeren Leyla Hasic blir også værende i Islamsk Råd Norge (IRN), noe hun selv ønsker.

Inn på teppet



Etter bråket rundt IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic forrige uke, ble Islamsk Råd Norge (IRN) kalt inn på teppet hos kulturministeren.

Med bakgrunn i oppmerksomheten omkring Islamsk Råd Norge de siste dagene ønsker departementet en samtale om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, står det i brevet.

Bakgrunn: IRN har ansatt nikabkledde Leyla Hasic

IRN, som er en paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, fikk nærmere en halv million kroner for å ansette en som skulle drive med kommunikasjonsarbeid og være en brobygger til storsamfunnet. Valget falt altså på Leyla Hasic, som i mange år har vært en forkjemper for å få lov til å gå med det ansiktsdekkende plagget.

Flere diskuterer utmelding

Det har fått flere til å reagere. Kritikken fra både muslimer og andre går på at valget av en nikabkledd kvinne ikke er i tråd med ønsket om likestilling, og at dette på ingen måte bygger bro mellom muslimer og resten av det norske samfunnet.

Flere muslimske trossamfunn snakket om å melde seg ut av organisasjonen etter bråket. Også flere deler av det politiske landskapet var svært kritiske til IRNs valg.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var tydelig på at dette ikke var det pengene var tenkt til, og Kulturdepartementet vurderer nå om støtten skal trekkes.

– Det er et menneske bak sløret man ikke helt klarer å se



Leyla Hasic har så langt ikke kommentert saken i media, men skrev lørdag et innlegg på Facebook om bråket rundt henne.

«Jeg vil (...) uttrykke min dype takknemlighet ovenfor alle som har stått opp for meg disse dager, alle som har ringt, sendt meldinger, tagget meg i sine innlegg og kommentarer. Muslimer, som ikke muslimer.»

Hun avslutter meldingen med å understreke at hun ikke ønsker å fremstå arrogant ved å ikke kommentere saken.

«Ps. Dere må aldri misforstå min stillhet som arroganse, verken fram til nå eller etter denne posten. Vit bare at jeg har det bra alhamdolillah. Deres søster, Leyla Hasic»

IRNs generalsekretær Mehtab Afsar sa forrige uke til VG at han forstår kritikken, men mener likevel at valget av Hasic var riktig avgjørelse.

– Vi hadde 18 søknader til denne jobben, og blant dem valgte vi seks til førstegangsinterjvu og tre til annengangsintervju. Der var det to menn og én kvinne, deretter ble Leyla innstilt. Hun fikk jobben på grunn av kvalifikasjonene; hun er modig, dyktig og livlig. Det er et menneske bak sløret her som man ikke helt klarer å se, sa han da.