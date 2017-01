Ikke flertall for foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker

Hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet vil støtte et forslag om foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker, dersom det ble fremmet i dag.

Blant annet KrF-leder Knut Arild Hareide har gitt uttrykk for at han ønsker en slik lovendring, som gjør at man ikke kan få tilbakekalt sitt norske statsborgerskap etter et bestemt antall år.

– Vi ønsker en utredning for å se på foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap. Vi har foreldelsesfrist på endel andre saker. Men vi har ikke landet på et bestemt antall år, sier Hareide til VG.

Det er allerede flertall på Stortinget for å flytte ansvaret for tilbakekallelse av statsborgerskap fra forvaltningen til domstolen.

Men et forslag om foreldelsesfrist er det foreløpig ikke flertall for. Hverken Ap, Høyre eller Frp mener det er behov for en foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker.

– Vi mener det er behov for å styrke rettssikkerheten gjennom domstolsbehandling, men vi er imot å gjøre innholdsmessige endringer i regelverket over bordet. Det vil si at vi ikke vil støtte et forslag om å innføre foreldelsesfrist, sier Helga Pedersen (Ap) til VG.

– Skal ikke lønne seg å ljuge

Høyres Ingjerd Schou mener asyl- og innvandringspolitikken ikke må utformes på basis av enkeltsaker.

– Vi ønsker ikke å endre loven slik at man belønner de som oppholder seg i Norge ulovlig, bare de gjør det lenge nok, sier hun.

Helge André Njåstad i Frp «ser ingen grunn til å forandre et system som ivaretar rettsikkerheten, og som har stått seg under tre regjeringer».

– Det skal ikke lønne seg å lyve for norske myndigheter og jukse seg til et statsborgerskap. Oppdages juks, skal det opprettes sak for tilbakekallelse av statsborgerskapet, fastslår han.

Har bedt om gjennomgang

Helga Pedersen understreker at Ap, SV, Venstre, Sp og MDG har fremmet et forslag der de blant annet ber regjeringen foreta en generell gjennomgang av adgangen til å tilbakekalle statsborgerskap.

– Hvorvidt en slik utredning også skal berøre foreldelsesfrist, har vi ikke drøftet. Vårt utgangspunkt er uansett at hvis du lyver om hvem du er når du kommer til Norge, så må du være forberedt på at det får konsekvenser, sier Pedersen.

– Så det at en person har etablert et liv i Norge gjennom kanskje 20 år, med familie, jobb og venner, skal ikke ha betydning når man vurderer å tilbakekalle personens statsborgerskap?

– Jeg skjønner at det vekker reaksjoner. Samtidig er det viktig å holde fast på prinsippet om at hvis du har løyet om hvem du er og hvorfor du har kommet til Norge, så vil det få konsekvenser – selv om det har gått mange år.

Mistet statsborgerskapet etter 17 år

Regelverket for tilbakekallelse av statsborgerskap har blitt kraftig debattert etter at den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud fortalte sin historie.

FRATATT STATSBORGERSKAP: Mahad Abib Mahamud (30) har mistet sitt norske statsborgerskap. UDI mener han løy om hvor han kom fra da han ankom Norge som 14-åring. Foto: Gøran Bohlin , VG

Norske myndigheter har fratatt ham statsborgerskapet fordi de mener han snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere statsborgerskap i Norge for 17 år siden. Mahamuds sak skal behandles i tingretten 21. februar.

Tall VG har fått tilgang til viser at 15 av statsborgerskapene som er blitt tilbakekalt av etter 2012, ble innvilget mellom 1993 og 2000. En av tilbakekallelsene skjedde 23 år etter at statsborgerskapet ble innvilget.

