Høygravide Monica måtte ut av landet - får føde i Norge likevel

Monica Bernal Sanchez (30) sto i fare for å måtte forlate Norge fem dager før termin. Nå får hun bli i seks uker til.

– Det var politiet som måtte skjære gjennom til slutt, og utsette fristen for å reise fra landet, forteller Sanchezs advokat, Vegard Bø Bahus, til VG.

I begynnelsen av august fikk Sanchez og ektemannen Thomas Kjeldås Pedersen mye oppmerksomhet rundt saken sin.

Les også: Kastes ut av landet fordi hun har to arbeidsgivere

Fikk utsatt utreisefrist

Sanchez giftet seg med Pedersen i fjor sommer, og søkte om oppholdstillatelse kort tid etterpå. Søknaden ble avslått fordi ektemannens inntekt året før hadde vært for lav – han tjente 18.000 kroner for lite.

Resultatet ble at Sanchez i slutten av juli fikk beskjed om at hun måtte forlate Norge 22. august, fem dager før termin. Paret søkte om å få gjort om vedtaket, men fikk avslag også her.

Siste utvei ble å få søkt om utsatt utreisefrist. Det er ifølge Utlendingsnemnda opp til politiet å avgjøre. Tirsdag fikk de beskjed om at utreisefristen blir utsatt; Monica trenger ikke å reise hjem før 8. oktober.

– Først og fremst er det godt å vite at jeg kan føde her, og forholde meg i ro fram til fødselen, sier Sanchez til VG.

Mohammed har en dødelig leversykdom: Nå tvangsutsendes han til Sudan

– Dette kunne UNE gjort noe med

Sanchez søkte først om oppholdstillatelse hos Utlendingsdirektoratet, som avslo søknaden fordi underholdskravet ikke var oppnådd. Det innebærer at ektefellen som bor i Norge, i dette tilfellet Pedersen, må ha tjent nok penger året før til å kunne forsørge ektefellen som kommer inn til landet. Paret klaget inn avslaget til Utlendingsnemnda (UNE), men Monica fikk altså ikke innvilget opphold der heller.

Advokat Bahus er glad for at paret nå får ro til å konsentrere seg om barnet som snart kommer, men legger ikke skjul på at han synes Utlendingsnemnda har gjort ting vanskeligere enn de hadde trengt å være.

– UNE har full kompetanse til å omgjøre vedtak. Det er UNE som har satt utreisefristen, og det er ingenting i veien for at de kunne gått inn og gjort noe med den, sier han.

Som svar på kritikken skriver UNE i en e-post til VG at paret tidlig fikk beskjed om at man kan søke om utsatt utreisefrist hos politiet.

– Utreisefrist settes som standard fire uker etter vedtakstidspunktet. Utreisefristen ble dermed i denne saken seks dager før termin, men da den ble satt var det fortsatt fem uker igjen til termin, heter det i e-posten.

I brevet der det ble opplyst om utreisefrist, ble det også informert om at en kan søke politiet om utsatt utreisefrist. Dette kunne klageren ha gjort, dersom hun mente at hun ikke kunne fly. Hun kan fortsatt søke om utsatt utreisefrist hos politiet, skriver UNE videre.

– Håper det løser seg



– Det var godt å få dette lille lyspunktet oppi denne langtekkelige prosessen, sier ektemannen.

Han forteller videre at kona har slitt fysisk som følge av styret med den lite kjærkomne utreisen.

– Jeg legger ikke skjul på at kona mi har blitt dårlig som følge av dette. Hun kaster opp og sover lite, dette har gått inn på henne. Men det er godt å få denne ene positive meldingen, sier Pedersen.

De neste dagene kommer paret til å ta det med ro, og håper på en til syvende og sist lykkelig slutt.

– Jeg håper dette løser seg, og at de rette instansene vil la både Monica og meg få lov til å bo her, sier Pedersen.