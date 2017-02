Hareide mener Listhaug angriper familiene: – Hun er et større problem enn kontantstøtten

KrF-leder Knut Arild Hareide sier Frp-kronprinsessene svikter barnefamiliene når hun nå åpner for å fjerne kontantstøtten.

– Dette er et angrep fra Sylvi Listhaug på barnefamiliene og deres valgfrihet. Det overrasker meg at det kommer fra henne, som tidligere har forsøkt å profilere seg sterkt som en forsvarer for familiene. Dette viser det vi hele tiden har sagt, at det er kun KrFs innflytelse etter valget som vil avgjøre hva som skjer med kontantstøtten. Uten et sterkt KrF lever kontantstøtten farlig, sier Hareide til VG.

Kontantstøtten er en støtteordning fra myndighetene som gis til barnefamilier som ikke har barn i barnehage. Fra 1. august 2017 er kontantstøtten på maksimalt 7.500 kroner per barn som er mellom ett og to år gamle.

Etter fremleggelsen av Brochmann II-utvalgets rapport onsdag formiddag uttalte Listhaug til VG at hun nå vurderer å gå inn for en avvikling av kontantstøtteordningen. Frp-statsråden begrunner det med det hun omtaler som «de store negative konsekvensene» som ordningen har for integreringen.

– En del kvinner får ganske godt betalt for å være hjemme med barna sine. De kan være i en situasjon hvor de kan språket dårlig, ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og da blir kontantstøtten et hinder for bedre integrering. For flere av disse kan situasjonen også være at de får mange barn etter hverandre, og dermed blir gående hjemme i mange år og leve på kontantstøtten. Det er en utfordring, sier Listhaug.

Hareide mener Listhaug selv er et større problem enn kontantstøtten.

– Det er en større utfordring for integreringen at Listhaug er så ensidig opptatt av å se problemene, og skape og dyrke konflikter i innvandringspolitikken, sier KrF-lederen.

Han har ingen tro på at en fjerning av kontantstøtten vil løse utfordringen med at minoritetskvinnene.

– Jeg og KrF har ingen tro på at vi kan løse de utfordringene vi har med integreringen ved å gå inn og straffe barnefamiliene. Vi tror på valgfrihet for alle familier, uansett bakgrunn. Det er naivt å tro at alle kvinner med minoritetsbakgrunn automatisk kommer i jobb hvis man fjerner kontantstøtten. Da trengs det helt andre tiltak.

– Hvilke tiltak?

– Det er behov for målrettede tiltak som arbeidsmarkedstiltak, gratis kjernetid i barnehagen kombinert med norskkurs, introduksjonsjobber, mer til voksenopplæring og lignende. Ett eksempel er Stavanger som prøvde oppsøkende aktivitet og dialog mot familier. Det økte innvandrerkvinnenes deltagelse i arbeidsliv og bruk av barnehage, sier Hareide.

Overrasket Listhaug



Sylvi Listhaug kommenterer kritikken fra Hareide slik:

– Jeg er overrasket over at ikke også KrF ser behovet for å ta denne diskusjonen. Norge står i andre og større utfordringer nå enn da kontantstøtten ble opprettet, på grunn av høy innvandring over tid, sier Listhaug, og legger til:

– På den ene siden er det veldig bra med valgfrihet for familiene. Hadde det bare vært folk som er arbeidsaktive frem til de skal få barn og personer som er godt integrert i det norske samfunnet som mottok kontantstøtten forbi være litt lenger hjemme med barna hadde det ikke vært noe problem. Problemet er imidlertid at man får økende forskjeller fordi enkelte familier blir sittende fast i en fattigdomsfelle fordi det på kort sikt kan være mer lønnsomt å gå på stønad. Det er ikke bra for hverken barnefamiliene eller for integreringen i sin helhet. Er man opptatt av å bekjempe at et økende antall barn vokser opp i lavinntektsfamilier bør man være opptatt av å se på dette. Over halvparten av disse barna som lever i lavinntektsfamilier er barn i innvandrerfamilier, sier hun.