Halima (25) fikk hijabforbud på jobben: – Jeg er sjokkert

Hijabforbudet ved Blidensol sykehjem i Stavanger får kritikk fra flere hold. Halima B. Nur sier hun aldri har opplevd noe så rasistisk i hele sitt liv.

Etter at de ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger ble nektet å bruke hijab i arbeidstiden, har Halima B. Nur (25) og en annen kollega anmeldt sykehjemmet for diskriminering.

Saken er også klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Det har vært sjokkerende for meg. Jeg har bodd i Norge i 18 år, og jeg har aldri opplevd noe så diskriminerende, rasistisk og undertrykkende som dette, sier Nur til VG.

Kronikk: Den absurde debatten om hijab

Etter at anmeldelsen ble kjent, har blant annet debatten rast i sosiale medier.

– Folk sier at jeg ikke skal ta det personlig, men det blir jo det når de snakker om noe som er så viktig for meg. Jeg prøver ikke å ta det så inn over meg, men det er vanskelig, sier 25-åringen.

Les også: Tajik vil ha hijabforbud i barneskolen

Overrasket over hat



Til VG forteller Nur at hun har jobbet ved sykehjemmet i snaue to måneder. 2. september bestemte styret ved sykehjemmet at hijab ikke skal brukes i arbeidstiden.

Forbudet er begrunnet med beboernes velvære, og det pekes på at personer med demens fungerer best i velkjente og trygge omgivelser.

– Argumentene deres er feil. Jeg snakker mye med beboerne der hver dag, og mange kommenterer helt uoppfordret at jeg er fin på håret og at jeg har et fint sjal. Jeg har ikke opplevd at hijaben min går utover beboernes velvære, og jeg tror heller ikke jeg vil gjøre en bedre jobb uten den.

Les også: Frisør dømt for å nekte kvinne med hijab adgang

Nur sier videre til VG at kollegene hennes støtter henne, og at hun vil fortsette å møte opp på jobb – med hijaben på.

– Mange argumenterer med at hodeplagget er ideologisk og kvinnediskriminerende. Men til dem vil jeg si at vi har på oss hijab på grunn av religionen vår. Det har ingenting med politikk å gjøre, sier hun og legger til:

– Jeg er veldig sjokkert, og ganske overrasket over at det er kommet så mye hat fra mennesker som mener vi gjør dette fordi vi ønsker oppmerksomhet fra media. Jeg står bare for det jeg mener er riktig. Vi jobber, studerer og prøver å integrere oss. Når vi blir møtt med så mye hat får man veldig lite lyst til å jobbe.

Raser etter hijab-dommen: – Hva om kunden kommer i nazi-uniform?

Styret: – Ikke diskriminerende



1. vara i driftsstyret på Blidensol sykehjem Thomas Middelthon uttaler seg på vegne av styret. Han avviser at forbudet handler om diskriminering.

– Selv om jeg personlig mener at plagget er kvinneundertrykkende, så handler ikke vedtaket om rasisme. Dette handler om pleietrengende og demente eldre mennesker som skal få leve i kjente omgivelser, sier Middelthon og legger til:

– Det er helt greit for oss at innvandrere jobber på sykehjemmet, og de gjør også en god jobb, men vi har vedtak om at alle skal gå likt kledd. Det må også gjelde de muslimske kvinnene. I tillegg handler det om hygiene, vi kan ikke stole på at hver enkelt kvinne vasker hijaben etter endt vakt.

– Så hvis man for eksempel hadde begynt å vaske hijabene i fellesvaskeriet, hadde det da vært greit?

– Nei, så absolutt ikke. Vi vil ha en standardisert uniform for alle ansatte.

– Halima sier til VG at hun føler seg diskriminert på jobb. Hva tenker du om det?

– Det er misbruk av uttrykket. Vi ønsker ikke å diskriminere noen. Samtidig ønsker vi ikke å gå hardhendte frem, og for dem som har vært ansatt hos oss i flere år kan det oppleves litt brutalt og plutselig bli fratatt hijaben.

– Så hva betyr det i praksis?



– Vi tenkte at dette ville føre til mye skrik og skrål, så forbudet vil kun gjelde fremtidige ansatte, og ikke de som allerede er ansatt.

– Men vil ikke det oppleves som diskriminerende?

– Nei, vi mener de må forholde seg til at vi har en standardisert uniform på sykehjemmet.

Forbudet møter motstand



Sykehjemmet er et privat ideelt sykehjem, men Ap-representant Sahfana M. Ali, som sitter i kommunalstyret for levekår, fremmer nå et spørsmål hvor hun ber rådmannen «gå i dialog med styret på Blidensol sykehjem, for å komme fram til en løsning som er best for alle parter», skriver NRK.

Partikollega Gunnar Berge vil ta opp saken i administrasjonsselskapet.

Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø (H) tar avstand fra forbudet: – Det er et uakseptabelt vedtak. Det er ikke hijab-forbud i Norge.

Les også: Hun er den første kvinnen med hijab i Playboy

Heller ikke avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener at argumentene til sykehjemmet er holdbare.

– Hovedregelen er at det er tillatt å bruke religiøse hodeplagg så lenge det ikke hindrer utøvelsen av jobben. Når man begrunner det med opplevelsen av trygghet og velvære, mener jeg det ikke er spesielt treffsikkert, sier Haugseth til Dagsavisen.