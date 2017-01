Grande om Mahamud-saken: En Kafka-prosess

Venstre-leder Trine Skei Grande reagerer kraftig på at bioingeniøren Mahad Adib Mahamud blir fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge.

– Dette er en ren Kafka-prosess. Vi kan ikke holde på slik i Norge at folk blir fratatt statsborgerskapet uten lov og dom, sier Grande til VG.

Mahad Adib Mahamud har bodd i Norge i 17 år, etter at han kom alene til landet som 14-åring. Siden har etablert seg med familie og fått fast jobb som bioingeniør på Ullevål sykehus.

Mister statsborgerskap

Nå har UDI tatt fra ham statsborgerskapet etter anonyme tips om at han jukset da han kom til landet. Etter at TV 2 først omtalte saken fredag, har det kommet sterke reaksjoner. Både bloggeren Sophie Elise, opposisjonspolitikere i Stortinget og kjente juseksperter er blant dem som har reagert. På nettsamfunnet Twitter kokte det med kritiske kommentarer til UDI og integreringsminister Sylvi Listhaug lørdag kveld.

Nå møter Listhaug og UDI også motbør fra regjeringens viktigste støttespillere. Trine Skei Grande la tidligere denne uken frem et forslag i Stortinget om at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen. Grande bekrefter overfor VG at nettopp Mahamud-saken er bakgrunnen for forslaget.

– Dette er en person som er godt integrert i Norge, og som er en nøkkelperson i norsk helsevesen. Jeg stusser veldig på ressursbruken når slik folk forfølges på denne måten, sier Grande.

Ifølge TV 2 vil KrF trolig støtte forslaget fra Venstre, Ap og SV, og dermed sikre flertall for kravet om en domstolsbehandling.

– God rettssikkerhet

Integreringsminister Sylvi Listhaug nekter å la seg intervjue om den kontroversielle håndteringen, men velger i stedet å kommentere saken på sin egen Facebook-side.

– De som jukser seg til opphold og statsborgerskap må avdekkes og sendes ut. Det er både fornuftig og rettferdig, skriver Listhaug.

Hun avviser at folk blir fratatt statsborgerskapet uten bevis.

– Det er også slik at de kan ta saken videre til både Utlendingsnemda og domstolene. Det er god rettssikkerhet i dagens system, skriver hun.