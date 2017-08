Grande om Listhaugs Rinkeby-tur: – Det er ingen grunn til å dra til Sverige og lære noe som helst

Samme dag som innvandringsminister Sylvi Listhaug reiser til Rinkeby for å se på «svenske tilstander» reiser Trine Skei Grande til Stovner for å snakke om integrering.

– Vi må slutte og snakke om innvandring og begynne og snakke om integrering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Tirsdag besøkte hun Stovner videregående skole sammen med tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) - på samme dag som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug reiste til Rinkeby i Sverige for å lære om det hun kaller «svenske tilstander».

Sammen med Skei Grande var rektor Terje Wold, Ståle Økland, forfatter av boken «Norske tilstander», og Sahra Jaber, Sheis Iqbal og Rune Gjelberg som jobber med integrering for Furuset idrettslag.

– Det er ingen grunn til å dra til Sverige og lære noe som helst, vi må jobbe med vår egen skole, barnehage og frivillig sektor sier Skei Grande.

Vil lære av Norge

Skei Grande mener Norge har vært gode på integrering, og sier det er en bedre løsning å se på hva som har fungert i hjemlandet, enn å reise til Sverige for å se på verre tilstander.

– Vi må lære av dem som jobber for å bedre integreringen her. Derfor tenkte jeg at nå reiser jeg til Stovner isteden, sier hun.

Stovner videregående skole har ca. 700 elever, hvorav mange har minoritetsbakgrunn.

Kari Elisabeth Kaski, stortingskandidat for SV bestemte seg også for å reise til Stovner tirsdag, som en protest på Listhaugs tur til Rinkeby.

– Dette er et usmakelig valgkampstunt for å få valgkampen til å handle om innvandring, noe Frp håper de vil tjene på. Deres retorikk og politikk er farlig for Norge, den skaper avstand, sprer frykt og skaper en redsel for fremtiden som det ikke er grunnlag for å ha, sier hun til VG.

Kaski, som selv bor på Veitvet i Groruddalen, reiser til Stovner, for å prate med ungdom som aktivt jobber for å bedre bomiljøet i bydelen.

– Listhaug må ikke komme med fake news



Tirsdag ble det klart at Sveriges migrasjonsminister Helene Fritzon, avlyste et møte med Listhaug fordi hun «ikke ønsker å være en del av den norske valgkampen». Det mener Kaski var et klokt valg.

– Frp forsøker å spre et bilde av tilstander i Sverige som heller ikke svenskene kjenner seg igjen i, sier hun.

Knut Arild Hareide, leder i Krf, mener derimot at det bare er bra for Listhaug å dra på studiebesøk til Sverige.

– Men det som er viktig er at hun formidler riktig informasjon når hun er i utlandet, og at hun formidler riktig informasjon tilbake til Norge. Det må ikke komme fake news fra henne, sier han til VG.

– Finnes ingen «Svenske tilstander»



Ståle Økland, forfatter av boken «Norske tilstander», har fulgt politiet i Grorudalen i ett år, og mener det ikke finnes noen «svenske tilstander» i Oslo.

– Det er ingen steder i Oslo der politiet ikke kan gjøre jobben sin. Det finnes absolutt grupper som er mer lukket enn andre, og vi skal følge med på utviklingen i Norge også. Men det er et stykke mellom det en ser i Norge og i Sverige, sier Økland.

Forfatteren understreker at det ikke finnes «no go zones», slik det meldes om i Sverige. Der har politiet definert over 60 såkalte utsatte områder, hvorav 23 ansees å være særskilt utsatt. Rinkeby er ett av dem.

Skei Grande roser norsk ungdom, men mener likevel at politikerne ikke skal neglisjere at vold og kriminalitet fortsatt er et problem.

– Norge har aldri hatt bedre ungdom, kriminaliteten har sunket helt frem til i fjor. Selv om det fortsatt eksisterer problemer blant unge, gjelder det ikke majoriteten, men en liten håndfull, sier hun.

Stovner VGS har hatt flere hendelser med vold og trusler, og hadde blant annet 20 politianmeldte hendelser i fjor, opplyser rektor Terje Wold.

– Splitter Norge

Sahra Jaber, assisterende prosjektleder i Alnaskolen for unge ledere, og Sheis Iqbal har kommet til Stovner for å snakke om viktigheten av arbeidet med integrering.

– Politikerne må satse på forebyggende arbeid og få et mer positivt fokus. Norsk ungdom vil føle tilhørighet, og den retorikken Listhaug fører gjør ingenting annet enn å splitte befolkningen, sier Jaber.

Jaber understreker at det er viktig at ungdom som sliter opplever en følelse av fellesskap. Gjennom tilbudet Alnaskolen for unge ledere under Furuset IF tilbyr klubben kurs og samlinger for ungdom mellom 15 og 25 år, hvor de blant annet får trening i konflikthåndtering, teambuilding og frivillig arbeid.

Det er viktig at vi ser på ungdommer med innvandringsbakgrunn som en ressurs og ikke bare en utgift, understreker hun.