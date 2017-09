Full strid om nikab-forbud i skoler og barnehager

Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter. Men de møter motstand.

Her gjelder forbudet * Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.

Norges Handelshøyskole kaller forslaget «fremmedartet og dramatisk». Universitetet i Bergen og NTNU mener det er unødvendig, mens Universitetet i Agder og Politihøgskolen påpeker at de er kritiske til forslaget.

Onsdag gikk høringsfristen ut for regjeringens forslag om å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

– Norges Handelshøyskole kan ikke se at behovet for et slikt forbud verken er dokumentert eller sannsynliggjort. Et mer pragmatisk forslag, hvor det gis hjemmel til å løse eventuelle problemer gjennom samtaler og praktiske tiltak, vil langt være å foretrekke, er beskjeden fra rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole.

Kunnskapsdepartementet opplyser at det er for tidlig å si hvordan regjeringen vil ta denne saken videre.

– Nå skal vi gå gjennom høringsinnspillene på vanlig måte før vi konkluderer, skriver seniorrådgiver Åsmund Eide i en e-post til VG.

– Vil provosere muslimer unødvendig

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kirkerådet i Den norske kirke og Oslo universitetssykehus understreker at de ikke støtter forslaget.

– Ytterligere restriksjoner vil gå ut over den åpenheten og toleransen for ulike livsvalg som ber prege høyere utdanning, og UiO fraråder at dette innføres, er beskjeden fra Universitetet i Oslo.

– Et generelt forbud vil kunne støte kvinner bort fra utdanning og kanskje provosere muslimer i Norge unødvendig, og høgskolen er opptatt av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning, mener Høgskolen i Innlandet.

Elevorganisasjon sier de er kritiske til forslaget, fordi bruken av ansiktsdekkende plagg ikke er et utbredt problem. De reagerer også på at forslaget vil ramme voksne innvandrere som får språkopplæring.

– Dette vil gi vedkommende et vanskelig dilemma mellom å integreres ved å lære språket eller utøve sin religiøse overbevisning, skriver de i sitt svar.

Islamsk Råd Norge (IRN) beskriver flere av påstandene i høringsnotatet som «forbausende vagt underbygget», og etterlyser dokumentasjon på hvordan forbudet kan føre til et bedre læringsutbytte og en økt trygghetsfølelse for barn. De viser også til at flere muslimske kvinner har ytret seg om sitt ønske om å bruke nikab eller burka.

– Derfor kan vi ikke innta rollen å fortelle kvinner hvordan de skal kle seg. Etter vår mening bryter en slik holdning med ideen om at kvinner er likestilte og likeverdige borgere», lyder svaret fra IRN.

Får støtte fra LO og IMDI



Nord universitet i Bodø stiller seg imidlertid bak regjeringens forslag. Det gjør også Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

– I vårt samfunnn/kultur er åpenhet og tydelig kommunikasjon viktig. Dette forutsetter at vi ser hverandres ansiktsutrykk, skriver administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus Universitetssykehus, som støtter forslaget.

Flere barnehager påpeker at det er viktig å kunne se personers ansiktsuttrykk for å kunne kommunisere med dem.

– Skal man kunne bli kjent og trygge på hverandre, må man kunne se den man snakker med, skriver Trollstua barnehage, som også støtter forslaget.

LO omtaler forslaget om et nasjonalt forbud som et «kraftig» og «sterkt inngripende» virkemiddel, men konkluderer likevel med at de støtter forslaget.

«Nettopp fordi problemstillingene rundt bruk av plaggene nikab og burka i barnehager og utdanningsinstitusjoner er prinsipielt så viktige, bør de løftes opp fra lokalt til nasjonalt nivå og hjemles i lov», skriver LO.