Frp-topp: Nikab-forbud i skolen må utvides til alle offentlige rom

Regjeringspartiet Frp mener nikab-forbudet i skolen er første trinn i en trapp der offentlig transport, NAV-kontor og kommunale tjenester også får nikab-forbud.

– Vi mener at arbeidsgivers styringsrett skal være enda tydeligere i form av valg av uniform, klesplagg og hodeplagg enn det er i dag, sier fungerende innvandringsminister Per Sandberg (Frp) til VG.

Utgangspunktet: Innfører nikabforbud i skoleverket

Han la frem det nye forslaget om et lovforbud mot ansiktsdekkende plagg i skoleverket sammen med skolestatsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) mandag. Men regjeringspartiet Frp vil gå enda lenger.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) mener tiden for lengst er inne:

– Ingen skal kunne maskere seg i det offentlige rom. Jeg vil jobbe for at forbudet i skoleverket blir utvidet til å gjelde også på bussen, på toget, på NAV-kontoret, postkontoret og i kommunale tjenester, sier Wiborg til VG.

– Du vil jo da innskrenke kvinners frihet til å gå kledd som de vil?

– Når de er i det offentlige rommet så må de da innrette seg etter et sett regler som gjelder for alle. Hovedpoenget er at folk skal vite hvem de snakker med og kunne se folk i øynene og i ansiktet, svarer Wiborg.

– På skolene er det skoleansatte som skal håndheve forbudet. Hvordan skal dette skje ellers?

VISER ANSIKT: Konstituert integreringsminister Per Sandberg og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på pressekonferansen i Oslo mandag la frem det nye lovforslaget om plagg som dekker ansiktet i skolesektoren. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

– Det må vi se nærmere på. Men det er jo politiet som har ansvaret for at folk følger loven her i landet, svarer Frp-representanten som er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Røe Isaksen mot et generelt forbud



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som også er leder av Høyres programkomité i valgåret 2017, mener skoleverket er i en særstilling hva gjelder behov for et sentralt nikab-forbud.

– Jeg er ikke tilhenger av et generelt forbud. I arbeidslivet har for eksempel Kiwi mulighet til å si at du ikke kan sitte i kassen der med ansiktsdekkende plagg. Men jeg ser ikke behovet for et sentralt forbud der.

ANSIKT MOT ANSIKT: Erlend Wiborg (Frp) er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og ønsker et utvidet forbud mot nikab og burka i det offentlige rommet. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Men hva med offentlige kontorer som NAV?

– Det kan være andre områder i samfunnet der det er riktig å kreve at nikab og burka ikke skal brukes. Men skoleverket er nok i en særstilling. Det er ikke noen planer fra Høyre om en utvidelse av dette forbudet, svarer Røe Isaksen.

– Kvinneundertrykkende



Både Per Sandberg og Torbjørn Røe Isaksen er også opptatt av at et plagg som nikab representerer verdier som de finner problematisk.

– Fra mitt ståsted er det å pålegge kvinner å dekke til hår eller ansikt – kvinneundertrykkende. For meg som er oppvokst i et av verdens mest åpne og likestilte samfunn, så er det kvinneundertrykkende, sier Sandberg.

Røe Isaksen er enig:

– Jeg er enig i at dette er et kvinneundertrykkende plagg. Det symboliserer kvinneundertrykkelse. Men det betyr ikke at enhver som tar det på er blitt tvunget til det med trusler, nyanserer Høyre-statsråden.

Islamsk råd Norge er imot forslaget.

– Vi er prinsipielt mot et forbud som regulerer klesplagg. Et slikt forbud vil også frata mennesker muligheten til å ta høyere utdanning, som igjen kan føre til isolasjon og dårlig integrering, skriver generalsekretær Mehtab Afsar i en e-post til VG.

Islamsk råd viser til at de har en kollega som bruker nikab, og de mener det ikke byr på noen utfordringer med kommunikasjon.

– Det å forby voksne mennesker hvordan de skal gå kledd er i seg selv undertrykkende, skriver Afsar.