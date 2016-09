Flere Ap-fylkeslag sier ja til niqab-forbud

Mens partiledelsen og stortingsgruppen i Arbeiderpartiet fortsatt ikke har bestemt seg om partiet vil ha et nasjonalt forbud mot ansikts-dekkende plagg, toner flere fylkesledere nå flagg.

Hverken nestlederduoen Trond Giske og Hadia Tajik eller parlamentarisk nestleder Helga Pedersen vil på sin side fortelle VG hva de mener om et nasjonalt niqab-forbud i skolene.

Sommeren 2014 sa Jonas Gahr Støre imidlertid at Ap ville vurdere et nasjonalt lovforbud på nytt dersom regjeringen fremmet forslag om dette.

Bakgrunnen var at Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, hadde gitt Frankrike medhold i at lovforbudet var godt innenfor de europeiske menneskerettighetene.

Til NTB sier Ap-leder Støre følgende på fredag:

– Det er en bred skepsis til bruk av heldekkende religiøse plagg i skolen, men vi har ikke tatt stilling til om et lovforbud er rett vei å gå. Når regjeringen nå avklarer at den er imot lovforbud i skolen, vil vi i Ap ha vår egen gjennomgang før vi konkluderer.

VISER ANSIKT: Per-Gunnar Sveen er leder i Hedmark Ap, og tilhenger av et nasjonalt forbud mot niqab i skoler og utdanningsinstitusjoner. Foto: , Arbeiderpartiet

Helga Pedersen bekreftet overfor VG fredag, at det også er regjeringen som må fremme forslag om nasjonalt forbud innrettet mot skolene, for at Ap skal vurdere det.

Vil la skolene slippe å bestemme



Men lenger nede i parti-hierarkiet trykker stadig flere på for at landets største parti skal gå inn for et nasjonalt forbud.

Fylkesleder Per-Gunnar Sveen i den gamle Ap-bastionen Hedmark, er ikke i tvil om at et nasjonalt forbud mot niqab og burka er viktig i landets skoler, høyskoler og universiteter.

– Min mening er at et nasjonalt forbud mot plagg som dekker ansiktet, er riktig, sier Sveen til VG.

Han mener et nasjonalt forbud er av stor betydning for at hver enkelt skole eller skole-eier selv skal slippe å ta dette valget.

Samme holdning har stortingsrepresentant og fylkesleder i Akershus Ap, Sverre Myrli.

– I fylkestinget har vi gått inn for at det ikke skal brukes niqab i de videregående skolene i Akershus. Dette kan gjerne utvides til et nasjonalt forbud mot niqab og burka i alle landets grunnskoler, videregående skoler og innen høyere utdanning, sier Myrli.

VISER ANSIKT: Fylkesleder Terje Lien aasland i Telemark Arbeiderparti er tilhenger av et nasjonalt niqab-forbud i skolene. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

VG kjenner også til at i Aps stortingsgruppe så er det en oppfatning av at partiet heller i retning av å gå inn for et nasjonalt forbud i Skole-Norge.

Blant de sterkeste motstanderne mot et niqab-forbud har vært Arbeiderpartiets ungdomspolitikere i AUF.

AUF-leder Mani Hussaini sier han blir opprørt hver gang han ser jenter eller kvinner iført niqab.

AUF-leder Mani Hussaini Foto: Annemor Larsen , VG

– For meg representerer det et kvinneundertrykkende plagg som jeg mener ikke har plass i vårt moderne demokrati. Samtidig vet vi at det eneste som kan få disse jentene til å kaste plagget er å inkludere dem, ikke ekskludere, sier Hussaini til VG.

– Så du er i mot et forbud?

– Det må være siste løsning. Jeg er usikker på om vi gjennom et forbud oppnår målet om at disse jentene skal leve frie og gode liv, sier Hussaini og legger til at saken nå skal diskuteres bredt i partiet.

Mens både Jan Bøhler, Jette Christensen, Lise Kristoffersen og nå - Terje Lien Aasland i stortingsgruppen sier et tydelig ja.

Aasland er også leder i Telemark Ap.

– Å dekke ansiktet i en undervisningssituasjon, skaper distanse. Samtidig er det krevende å innføre et forbud mot et religiøst plagg. Likevel har jeg konkludert med at et nasjonalt forbud på skoler og høyskoler er det beste å forholde seg til, sier Terje Lien Aasland til VG.

Lederen av Oppland arbeiderparti kan støtte et forbud i skolen.

– Personlig kan jeg støtte et nasjonalt forbud mot niqab i skolen. Jeg liker å se menneskene jeg snakker med, men vi har ikke drøftet dette nylig i fylkespartiet, sier Tore Hagebakken, leder av Oppland arbeiderparti.

Men Jon Rolf Næss, leder av Aust-Agder arbeiderparti, mener ikke forbud er veien å gå.

– Jeg synes forbud mot religiøse hodeplagg er noe som skurrer, da har vi gått for langt, sier Næss men legger til at saken ikke har vært drøftet i fylket.

Ingalill Olsen, leder av Finnmark Ap. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

Heller ikke Finnmark Ap har diskutert et eventuelt niqab forbud.

– Jeg har ikke tatt stilling til noe nasjonalt forbud siden det er så fjernt hos oss. I utgangspunktet tenker jeg at det burde ikke være slik at vi har forbud mot hva slags klær en skal ha på seg, men i skolesituasjonen handler det om å kommunisere og se ansiktet, sier Ingalill Olsen, leder av Finnmark Ap.