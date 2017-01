Etikkråd: Hijab akseptabelt for sykepleiere

Rådet for sykepleieetikk konkluderer med at hijab er et akseptabelt antrekk i helsevesenet, men sier nei til burka og nikab.

Det melder Aftenposten. Bakgrunnen for at etikkrådet vurderte saken er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab, et hodeplagg som ikke dekker til ansiktet.

Ved Oslo universitetssykehus har hijab vært en del av uniformen for dem som ønsker det av religiøse grunner, og etikkrådet mener dette er greit dersom den oppbevares og vaskes på arbeidsplassen.

– Vi kan ikke nekte sykepleiere å bruke hijab. Men nikab og burka er ikke akseptable arbeidsantrekk for sykepleiere, sier leder for etikkrådet, Elisabeth Kjølsrud, til avisen.

Nikab er et heldekkende hodeplagg med smal åpning for øynene, mens burka er en heldekkende kvinnedrakt med gitter foran øynene.

– Det handler om respekt for pasientens verdighet. Dersom sykepleieren bruker burka eller nikab, vet ikke pasienten hvem man kommuniserer med. 80 prosent av vår kommunikasjon er nonverbal kommunikasjon. Å bære heldekkende plagg kan skape utrygghet for pasienten som er den sårbare, poengterer Elisabeth Kjølsrud, som også påpeker hygienemessige utfordringer med disse to plaggene.