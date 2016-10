Beboere på Grønland og Tøyen slår tilbake mot politimester: – Nordmenn er like ille som utlendingene

Politimesteren i Oslo mener situasjonen på Grønland og Tøyen er bekymringsfull. Det er ikke folk VG har snakket med enige i.

– Jeg har jobbet her i 15 år, og vært på arbeid mange netter. Jeg har sett det meste, og jeg kan vel si det slik: Nordmennene er like ille som utlendingene. Hvis de mener at somalierne er verst, så tar de feil, sier Zedan Kalil (47) til VG.

Det var tirsdag at politimester Hans Sverre Sjøvold uttalte at de har store utfordringer med ungdommer som ikke snakker norsk og ikke trives på skolen. Han trakk spesielt frem Grønland og Tøyen, hvor han mener situasjonen er bekymringsfull.

– Vi ser at det nå er en del ungdom, særlig unge gutter, som er rotløse og som ikke finner sin plass i samfunnet. Og som tyr til kriminalitet, dessverre, sa Sjøvold til VG.

Han fikk støtte av integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er de somaliske ungdommene som er utfordringen, og miljøet er selv bekymret for dette – med god grunn, sa Listhaug.

– Det var verre før



Da VG tok turen til Grønland tirsdag kveld var det imidlertid ikke alle som delte bekymringene. Blant dem var Kalil, som jobber på Oslo Kebab og pizzahus, som ligger i hjertet av Grønland.

Her har han observert folk i bydelen siden 2001, og til VG sier han at ting var verre før.

– Man kan si at unge i dag er frekke, og at mange av dem ikke har respekt. I helgene er det en del bråk, og vi ser ofte slåssing ute på gaten. Men det var verre før. Jeg synes ikke jeg ser like mye vold som tidligere, sier Kalil og han legger til:

– Men politimesteren har rett i en ting – mange unge utlendinger kan ikke norsk. Og det er et problem. Noen av dem lager problemer, men det gjør også mange andre – spesielt de som er fulle. Og da ser vi ikke bare somalierne – vi ser alt!

– Aldri følt meg utrygg



Heller ikke Dayana Jahnson (35) er enig i politimesterens utspill.

– Jeg må si at det er bra på Grønland, men jeg savner Tøyen, sier trebarnsmoren fra Sverige.

I syv år har hun bodd på Tøyen, som sammen med Grønland betegnes av Sjøvold som to områder han er bekymret for i Oslo.

IKKE REDD: Dayana Jahnsen (35) har bodd på Tøyen i syv år, og sammen med sønnen Jonathan Vicencio (5) er hun ofte på Grønland. Til VG sier hun at hun aldri har følt seg utrygg i noen av bydelene. Foto: Mattis Sandblad, , VG

– Jeg har hørt andre si at det er farlig her, og at det foregår ting som ikke er bra, men jeg kan helt ærlig si at jeg aldri har opplevd noe – eller følt meg utrygg, sier Jahnson.

– Jeg har heller aldri følt at det er utrygt å la barna vokse opp her. Faktisk må jeg si at jeg føler Tøyen og Grønland har blitt tryggere i løpet av min tid i Oslo.

REAGERER: Juweria Hassan (f.v) og Ugasso Barre (t.h) fra Somalisk Studentforening frykter Listhaugs uttalelse kan ha negativ effekt på somalisk ungdom. Foto: PRIVAT

– Setter alle somaliere i en bås



Ugasso Barre og Juweria Hassan fra Somalisk Studentforening er redd Listhaugs uttalelse om at somalisk ungdom er den største utfordringen, kan ha negativ effekt på somalisk ungdom.

– Å si at somaliske ungdommer er den største utfordringen, er ikke et smart trekk dersom man vil inkludere somalisk ungdom i samfunnet. Dette er ungdom som trenger hjelp. Dersom man vil hjelpe ungdom må man snakke med dem – ikke om dem.

Hassan og Barre reagerer på at Listhaug i sin uttalelse har satt alle somaliere i én bås:

– Det er bare et fåtall av somalisk ungdom som er på feil spor. Her på Høgskolen i Oslo og Akershus er det mange flinke somaliske studenter, men disse får aldri oppmerksomhet i media. Somaliere er lei av å bli kategorisert som en mindreverdig innvandringsgruppe.

Jentene mener det burde være flere gratis fritidstilbud for barn og ungdom.

– Ungdom som havner på feil spor er ofte fattige. Når man ikke har penger er det ikke rart man takker ja til et tilbud om å lange narkotika. Derfor er det viktig at det finnes nok gratis fritidstilbud for barn og ungdom, men i stedet har vi sett en nedleggelse av mange fritidsklubber for barn og ungdom.

Bekymret for narkotika



SER RUSPROBLEMATIKK: Berit Jagman, leder av Grønland beboerforening, sier til VG at hun er bekymret for den åpne bruken av narkotika på Grønland. Foto: Privat

Styreleder i Grønland beboerforening, Berit Jagman, sier hun er enig med politimesteren i at det er mye å ta fatt i – men påpeker at gjengkriminalitet ikke er noe nytt i Oslo.

– Hvis man samler mye folk med problemer, som narkomane og kriminelle, på samme sted som mange flyktninger med mindre ressurser, så skaper ikke det gode oppvekstvilkår for barn, sier hun.

– Så mener du at Sjøvolds bekymring for situasjonen på Grønland er reell?

– Jeg tenker at det både er feil og riktig. Det er ikke slik at jeg er redd i det daglige, men samtidig finner man helt sikkert folk som har opplevd noe ubehagelig. Men det som bekymrer meg er den åpne omsettingen og bruken av narkotika, sier Jagman og mener at myndigheten må sette i gang tiltak for å få unge bort fra miljøet.

– Mange av de barna som vokser opp på Grønland og Tøyen kommer fra familier som vi kan kalle fattige. Mange av disse får for eksempel aldri deltatt i idretter, fordi avgiftene og kostnadene blir for store for foreldrene. Jeg tenker man kan begynne med å ha lavterskeltilbud i skoleferier og gratis tilgang til den lokale fotballklubben. Da vil man få med seg mange som ellers enkelt kan faller i et utenforskap.