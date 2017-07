Ser du hva som har gått galt her?

Det ble hell i uhell for de fire innehaverne av utestedet Elefant i Oslo da de kjøpte markisene etter den gamle eieren av lokalene. Nå er markisene blitt en snakkis i sosiale medier.

Bildet over har blitt hyppig delt i sosiale medier den siste tiden. Til mye latter, for det ser ut som om noen har bommet totalt da de hang opp markisene. Men her er forklaringen på hvorfor bokstavene er stokket om.

Elefant overtok lokalene, deler av inventaret - og ikke minst markisene fra Club Skansen som holdt til ved Kontraskjæret i Oslo tidligere.

– Vi fikk tilbud om å kjøpe markisene billig, men vi visste ikke at det var en logo på dem. Så vi bare skrudde markisene opp - og da oppdaget vi hva det egentlig skulle stå på de tre markisene, sier Helene Kvamme, en av innehaverne av utestedet til VG.

FORNØYD: Vi lar markisene henge slik de henger nå, sier en av innehaverne, Helene Kvamme. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Les også: Elendig PR-kampanje ble snakkis

Hun legger ikke skjul på at de ble litt paffe da de oppdaget at det.

– Vi vurderte først om vi skulle ta dem, men hadde ikke råd til å bruke hundre tusen kroner på nye markiser. Vi tenkte vi at vi kunne male over bokstavene. Men så oppdaget vi at folk stoppet opp. Pekte på markisene tok bilder og la dem ut både på Instagram og Facebook, fortsetter Kvamme.

Fikk du med deg? Truls om «snakkis»-dansen: - Helt absurd

Dermed ble det hell i uhell for de fire som driver utestedet.

– Vi er jo blitt et Instragram-hit. Dette kommer vi ikke til å gjøre noe med. For oss er all PR god PR, sier en godt fornøyd Helene Kvamme.

P3-programleder Mathias Nylenna var en av dem som har delt et bilde av markisene på Instagram.