Ingvild Skedsmo pleide å kaste maling på folk i pels – i dag driver hun egen minkfarm

Ingvild Skedsmoen eier 3000 mink. Linn Krogstad har besøkt flere revefarmer og er sterkt imot dyr i bur. Sammen representere de ytterpunktene i pelsdyr-debatten.

Ingvild Skedsmoen (49) gikk fra å være aktivist til å bli pelsdyrbonde. Mens hun før gikk i fakkeltog mot pelsoppdrett, tagget på vinduene til pelsforeninger og kastet maling på kåpekledde kvinner, driver hun i dag sin egen minkfarm med 3000 dyr.

– Kunnskap, sier hun når VG spør hva den drastiske omveltningen skyldes.

– Som yngre var jeg tilhenger av NOAH-leder Siri Martinsen. Hun var som en guru for meg. Men etter hvert som jeg ble eldre, merket jeg hvor lite nyansert informasjonen vi fikk var.

Startet sin egen farm



I ungdommen var hun imot all dyrehold. Alt fra pelsdyr, til elefanter på sirkus. Hun så bilder og videoer av dyr i bur, men klarte ikke slå seg til ro med at dette stemte. Hun måtte se det selv.

– Jeg besøkte mange, mange gårder både i Norge og utlandet. Jeg så ingen tegn til dyremishandling, men heller en godt regulert næring. Derfor bestemte jeg meg for å starte min egen farm. I dag kan jeg gå rundt på gården min å se på dyrene, uten å se noe tegn til dyremishandling, sier hun.

PELSDYR: Dette er minken på gården til Skedsmoen. Hun har 3000 slike som dette. Foto: privat

Så valper uten øre og hale



En annen som har besøkt pelsdyrfarmer i Norge er Linn Krogstad. Hun jobbet tidligere i Dyrebeskyttelsen, men er i dag ikke tilknyttet organisasjonen.

For noen år siden besøkte hun rundt ti revefarmer rundt i Norge. På samme måte som Skedsmoen hadde hun også sett fæle bilder og videoer som hevdet å vise innsiden av næringen. Mens Skedsmoen ble positivt overrasket på sin reise, satt Krogstad igjen med et annet inntrykk.

– Det var veldig sterkt. Flere ganger tenkte jeg at jeg ikke orker mer. Jeg så dyr som var skadet og stresset. Enten løp de rundt i buret, eller så lå de helt apatiske i burene sine, sier hun til VG.

Hun forteller om flere triste skjebner. Blant annet så hun to revevalper som hadde gått løs på hverandre inne i et lite bur. Den ene hadde fått bitt av labben sin, og den andre halen.

– Det var helt grusomt, sier Krogstad, og legger til:

– Jeg var nok ikke helt nøytral når jeg reiste ut. Jeg jobbet for dyrebeskyttelsen og i utgangspunktet er jeg imot dyr i bur. Samtidig tror jeg ikke jeg ville reagert på en annen måte i dag, sier hun.

Kritikk til regjeringen: Hvorfor skal dyrene ha hvert sitt bur?



Skedsmoen og Krogstad har begge synspunkter på den nye stortingsmeldingen som ble lagt frem i dag. Krogstad mener at næringen bør avvikles, og er skuffet over regjeringen:

– Det som skremmer meg er at denne arbeidsgruppen har gått imot fagpersoner i blant annet mattilsynet og veterinærforbundet, som mener at denne næringen må avvikles. Og hvorfor skal dyrene ha hvert sitt bur? For ikke å skade hverandre. Men det å sette dem hver for seg vil ikke fjerne årsaken til at de skader hverandre i første omgang. Det vil ikke kurere angsten og stressnivået som disse dyrene lever under.

Skedsmoen mener også at det å sette dyrene i hvert sitt bur er bare tull, men av andre grunner enn Krogstad:

– De velferdsmessige utfordringene blir større om du setter dyrene hver for seg. De trenger å vokse opp i søskengrupper og ha selskap i hverandre. På min gård kan jeg ha fem dyr i samme bur, og jeg har ikke hatt noe problemer med det. Dyrene er sosiale vesener som trenger hverandre.

– Å ha dyrene i hvert sitt bur er ikke gjennomførbart. Ingen kan drive sånn. Det blir å flagge ut hele næringen til land som ikke har så gode regler og rutiner som vi har i Norge.

NOAH: – Tar avstand



NOAH-leder Siri Martinsen sier hun ikke kjenner seg igjen i metodene Skedsmoen beskriver.

– Jeg tar avstand fra metodene hun beskriver. Det er ikke slik NOAH opptrer og jeg kjenner ikke til henne. Hennes metoder er ikke forenelig med vår organisasjon, sier Martinsen.