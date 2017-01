Forsvarsministeren tror ikke Trump vil svekke NATO-samarbeidet

Ine Marie Eriksen Søreide (H) støtter Donald Trumps ønske om NATO-reform og nekter for at den påtroppende presidenten utgjør en trussel mot samarbeidet.

– Det har lenge vært og er fortsatt en skjev byrdefordeling i NATO, og det er vi nødt til å gjøre noe med, sier Eriksen Søreide.

VG møter forsvarsministeren på KNM «Roald Amundsen», den norske fregatten som mandag seilte ut fra Oslo for å ta fatt på oppdraget som kommandoskip for NATOs stående maritime styrke. (Se video lenger ned i saken.)

Eriksen Søreide trekker frem det norske bidraget som nok et bevis på at Norge står i spissen for det hun kaller nødvendige forandringer i alliansen.

– Dette oppdraget er selvfølgelig veldig ærefullt. Det er viktig for det norske forsvaret, og det er veldig viktig for NATO, sier hun.

Den samme alliansen har de siste månedene vært under massiv kritikk fra påtroppende president Donald Trump, som blant annet peker på at NATO har gjort Russland skadelidende med sine sanksjoner.

Tror på sterkt samarbeid

Trump har tidligere gjort det klart at USA ikke nødvendigvis vil følge sine forpliktelser til å forsvare andre NATO-land hvis de blir angrepet, og at han mener USA får for lite igjen for investeringene i alliansen.

– Hvilke tanker gjør du deg om Trumps utspill?

– Det er viktig at vi får vurdere hans politikk når den er meislet ut og han har tiltrådt som president. Vi forholder oss til USA som vår viktigste allierte og bruker NATO-rammen som utgangspunkt for samarbeidet, sier forsvarsministeren.

– Mener du at Trumps uttalelser på noen måte truer NATO-samarbeidet?

– Jeg legger til grunn det Trump har sagt om at artikkel 5 og det kollektive ansvaret ligger fast, og at det fortsatt er viktig for ham å bruke NATO. Jeg legger også til grunn at det som har kommet frem i høringene av både den tiltenkte forsvarsministeren og utenriksministeren, viser sterk støtte til alliansen.

– Hvilken påvirkning kan Trump få for NATO-samarbeidet?

– USA kommer til å fortsette å legge vekt på NATO, og de kommer til å legge vekt på vårt bilaterale samarbeid.

Uenige om terrorisme

Trump har også uttalt at han mener NATO har mislyktes med å forsvare sine medlemsland mot terrorisme, og at organisasjonen er foreldet.

Det er ikke Eriksen Søreide like enig med han i.

– Håndtering av terrortrusler er primært et ansvar for politi og sikkerhetsstyrker i de ulike landene, men så har også NATO ønsket å ta et større ansvar, ved for eksempel å hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsjområde for terrorisme, sier hun.

– Terrortrusselen kan ikke løses bare militært. Den må løses med politiske og økonomiske virkemidler, og det er en viktig del av det Norge også bidrar med i koalisjonen mot ISIL.