Incestdømt mann tatt etter et halvt år på rømmen

En mann fra Tromsø som er dømt for seksuelle overgrep mot sin egen datter og hennes kusine, ble pågrepet onsdag etter å ha vært på rømmen i seks måneder.

Mannen, som uteble fra soning 22. april i år, ble pågrepet i Nordland onsdag, ifølge NRK.

I april ble han sendt alene med fly da han skulle flyttes fra Vadsø til Bergen fengsel. Da han mellomlandet på Gardermoen, stakk han av.

I november i fjor ble den da 45 år gamle mannen dømt til åtte års ubetinget fengsel for overgrep mot sin egen datter og hennes kusine. Statsadvokat Torstein Lindquister ba om at han skulle idømmes forvaring.

Flere i politiet har vært svært kritisk til at mannen fikk reise alene. Direktør i Kriminalomsorgen region nord, Jorid Midtlyng, sier de har gjennomgått sine rutiner etter hendelsen. De vil blant annet stramme inn når det gjelder hvilke fanger som får reise alene.

– I denne type overføringer må vi sikre mer bemanning. I tillegg skal vi tilføre mer juridisk kompetanse til de ansatte. Vi tar også inn over oss den alminnelige rettsfølelsen vi må gi folk. Vi ønsker at folk i samfunnet kan føle seg trygge på at vi ivaretar den nødvendige sikkerhet så langt det lar seg gjøre, sier hun.