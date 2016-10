Timepris til Norad: 1050 kr. Timepris til UD: 1714 kr.

Mens UD har betalt de private konsulentene i ILPI over 1700 kroner i timen, har underetaten Norad forhandlet prisen ned til en drøy tusenlapp.

Utenriksdepartementet (UD) nekter å opplyse hvor mye de betaler det private konsulentselskapet International Law and Policy institute (ILPI) i timen, og henviser til at dette er «forretningshemmeligheter».

Men VG har fått innsyn i dokumenter som derimot viser at selskapet på bistandsprosjekter har fakturert UD 1714 kroner timen for deres tjenester.

Det er over 60 prosent høyere enn det ILPI har fakturert for brorparten av oppdragene hos Norad, som har gitt VG fullt innsyn i hva de betaler konsulentselskapet.

I går kveld fortalte VG historien om hvordan bistandsoppdrag har blitt lukrativ business for gründerne bak International Law and Policy Institute (ILPI), som har tatt ut flere millioner i utbytte og lønn de siste årene.

Stor forskjell



En gjennomgang VG har gjort av alle fakturaene ILPI har sendt til Norad siden 2009 viser at ILPI for det meste har jobbet for direktoratet til en timepris på cirka 1050 kroner. Dette gjelder også for seniorkonsulenter.

Til sammenligning viser for eksempel fakturaer fra menneskerettighetsprosjekter gjennomført i regi av UD ved ambassaden i Nepal, at ILPI har tatt langt bedre betalt: 1714 kroner i timen for seniorkonsulenter og 1285 kroner timen for juniorkonsulenter.

VG har også sett fakturaer fra andre prosjekter ILPI har gjort for UD, der timeprisen er tilnærmet den samme.

– UD kan lære av underetaten

– Dette indikerer at Norad har et bedre system for å tildele oppdrag enn UD har, og at det nettopp er konkurransen som sikrer at en ikke betaler mer enn en er nødt til. Her er det altså penger å spare, og departementet har tydeligvis noe å lære av underetaten sin, sier Rune Jansen Hagen, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

ILPI har de siste årene deltatt i en rekke anbudskonkurranser hos Norad, og tapt mange av disse.

– Det kan godt stemme at Norad er mer prissensitive. Vi taper ofte hos Norad, og en grunn er at vi priser oss høyere, sier Njål Høstmælingen, daglig leder i ILPI.

Han legger til at hoveddelen av de tjenestene ILPI tilbyr er mer relevant for UD enn for Norad, og at de har en rammeavtale med Norad som har bundet opp en del av deres ansatte som har den relevante kompetansen.

– Norad vurderer tilbud ut fra tre eller fire kriterier: Pris, løsningsforslag, kompetanse og kapasitet. Når det gjelder årsaken til at vi har tapt anbud i Norad, vil dette variere, og pris vil kunne være én av grunnene, sier han.

UD: Forbedringspotensial

Utenriksdepartementet på sin side bestrider at de er mindre prisbevisste enn underetaten Norad.

– Vi har holdt anbudskonkurranser og inngått rammeavtaler med ILPI innenfor den konkurransesituasjonen som var på anbudet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

– ILPI sier at det kan stemme at Norad er mer prisbevisste?

– Det har jeg ingen kommentar til. UD har høy kompetanse på anskaffelser og jeg oppfatter UD som prisbevisste. Jeg aksepterer nødvendigvis ikke premisset i den påstanden, svarer Andersen.

– Det er sikkert forbedringspotensial. Og nettopp derfor nyttiggjør vi oss av denne saken, som gir en anledning til å se nærmere på vår bruk av ekstern ekspertise, sier Andersen.

Tar ikke bedre betalt

Høstmælingen forklarer at pris er et av de viktigste konkurransepunktene når de kjemper med andre tilbydere om oppdrag for Norad og UD.

– Noen ganger legger vi inn lav pris. Andre ganger tenker vi at her er sjansen for å vinne så stor, eller vi har så spisset kompetanse at vi setter en høy pris, sier han.

Han mener at ILPI ikke ligger høyere i pris enn offentlige institusjoner de konkurrerer med.

– Lønnsnivået til seniorene våre er omtrent det samme som i de andre institusjonene, sier Høstmælingen.

