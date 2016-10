Snur etter VG-avsløringer: Slutt på utbytte for ILPI-eiere

Konsulentselskapet ILPI har vedtatt en ny selskapsstruktur der ordningen med utbytte avvikles. De tre eierne har de siste årene tatt ut 7,6 millioner i utbytte.

Det opplyser selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag.

«Styret i ILPI AS har i dag vedtatt at selskapet med datterselskaper overføres eller omdannes til en norskregistrert stiftelse eller non-profit selskap», heter det i pressemeldingen, før det spesifiseres:

«Dette innebærer at det ikke vil kunne tas ut utbytte».



Da VG snakket med daglig leder Njål Høstmælingen tidligere i høst avviste han kritikken og hevdet at eierne tar ut lønn og utbytte som er forsvarlig forretningsmessig og anbefalt av revisor.

– Vi er tre dyktige og hardtarbeidende eksperter som ønsker å jobbe mye og synes det vi driver med er morsomt, men som samtidig ønsker å tjene penger på det, sa han da.

Selskapet understreker fredag ettermiddag at de vil innhente faglig hjelp før de bestemmer seg for den endelige selskapsmodellen.

Millionutbytte



Den siste tiden har VG i en serie artikler satt søkelyset på de tette båndene mellom International Law and Policy Institute (ILPI) og Utenriksdepartementet. De norske gründerne bak selskapet har sørget for å gjøre bistandsoppdrag til lukrativ business.

En av ILPI-eierne er tidligere UD-direktør, mens de to andre har lang erfaring fra utenrikstjenesten. I 2015 tok de tre ut over én million kroner hver i utbytte, i tillegg til lønninger på 1,6 til 1,7 millioner kroner.

Innførte strakstiltak



Etter VGs granskning av relasjonen mellom ILPI og UD, innførte utenriksminister Børge Brende strakstiltak 5. oktober i form av følgende instruks: «Alle tilskudd til organisasjoner som ikke er non-profit skal gå til utenriksråden for klarering.»

Avtalene ILPI har inngått med UD siden etableringen i 2009 beløper seg til over 150 millioner kroner. Over 60 av disse millionene kommer fra såkalte tilskuddsavtaler, som ikke har vært på anbud.



Over 80 prosent av omsetningen siden 2009 har kommet fra det norske bistandsbudsjettet.

UD gransker gigantavtale



Den største tilskuddsavtalen på 24 millioner granskes nå av UDs Sentrale kontrollenhet etter VGs avsløring om at UD-seksjonen for nedrustning og ikke-spredning kun brukte to arbeidsdager på å beslutte støtte til ILPI – noe som også var seks uker før søknadsfristen.

Selv har ILPI anført at «de konkurrerer om alle oppdrag». I tillegg påpeker de at de ikke er en humanitær organisasjon, men et konsulentselskap som driver med analyse, rådgivning og undervisning.



UD: For tidlig å konkludere



Det har ikke lyktes VG å få kommentarer fra daglig leder Njål Høstmælingen i ILPI og det er derfor ukjent om den nye selskapstrukturen har til hensikt å omgå UDs nye instruks av 5. oktober.

– Innebærer den nye selskapsstrukturen at ILPI ikke vil rammes av UDs nye strakstiltak?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi kjenner denne sakens nye utvikling kun gjennom mediene, svarer Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i UD, på spørsmålet.

Ifølge konsulentselskapet selv er deres tidligere selskapsstruktur basert på modeller fra USA og Storbritannia.

I pressemeldingen skriver ILPI at de «ser at denne strukturen kan oppfattes som unødvendig komplisert og at den kan virke fremmed i en norsk kontekst».

– Ved å omdanne selskapene til en stiftelse eller non-profit selskap ser vi oss bedre egnet til å møte forventningene fra flere av våre oppdragsgivere – både i Norge og i utlandet, sier partner og daglig leder Njål Høstmælingen i fredagens pressemelding.