Martin Kolberg om ILPI-gransking: Grunnlag for flere spørsmål

Brevet som i dag ble sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen fra UD, viser tydelige avvik fra god saksbehandling, mener Michael Tetzschner.

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet (UD) har i dag avlevert sin granskingsrapport til utenriksminister Børge Brende (H). Et brev er også blitt sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Brende beordret gransking i kjølvannet av VGs avsløring om tildeling av 24 millioner kroner i den såkalte kjernevåpenavtalen til det kommersielle konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI).

Rapporten konkluderer med at ILPI ikke skulle fått milliontilskudd.

Leder Martin Kolberg (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen sier til VG at komiteen først må få tid til å lese hele rapporten fra kontrollenheten i UD.

– Nå skal dette brevet behandles i komiteen førstkommende tirsdag, og vi må der drøfte hvilken oppfølging vi skal gjennomføre, sier Kolberg.

Han vil ikke gå inn på hva slags oppfølging som kan bli aktuell fra komiteens side.

– Jeg tror det vil bli grunnlag for flere spørsmål, men hvilke spørsmål det blir, gjenstår å se.

Peker på forrige regjering



Nestleder Michael Tetzschner (H) i samme komité er opptatt av hvorvidt prosjektet var et resultat av politiske føringer.

– Det skal bli spennende å høre om det gis en nærmere vurdering av innholdet, og om dette (ILPI-prosjektet, journ.anm.) er et politisk initiert prosjekt hvor det ikke har vært så nøye med resultatene. Spørsmålet er hvor langt man kommer med å vurdere dette ut fra revisorkriterier eller kontrollkriterier, sier Tetzschner.

– Dette fremstår som en kritikk av mangelfull oppfølging fra departementet, altså fra den forrige politiske ledelsen.

Tetzschner er klar på at rapporten viser avvik fra god saksbehandling, dog uten funn som viser at noen har brutt loven.

Politiske grunner



Nestlederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen slår fast at gruppen ikke har grunnlag for å overprøve de faktiske funnene i rapporten fra UD.

– Men det er allikevel rapportert om svakheter i dokumentasjonen, og man ser at dette har vært i en gråsone rundt hvorvidt avtalen var å anse som et ledd i en gjensidig bebyrdende avtale. Da skal anskaffelsesreglementet trå i funksjon, sier Tetzschner.

– Problemet med disse prosjektene er at de ikke har gitt det man kunne forvente, og det er startet opp under den rødgrønne regjeringen, slik at man kan få mistanke om at leveransene ikke har vært så vesentlige, men at dette har vært av politiske grunner. At dette er i miljøer og om temaer man hadde lyst til å vise for seg at man hadde aktivitet på, uten å være så interessert i resultatene.

Støre: – Bra at UD følger opp



Ap-leder Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister i perioden 2005-2012, gir følgende kommentar i en SMS til VG:

– Det er avdekket flere avvik fra regelverket, selv om rapporten viser at det ikke er gjort noe ulovlig. De reglene skulle vært etterlevd og det er bra at UD har fulgt opp saken.

På slutten av Støres tid som utenriksminister ble det jobbet med å sikre bedre utvelgelse og gjennomføring av prosjekter som fikk tilskudd av UD, skriver han videre.

– Jeg går ut fra at dette er forbedringsarbeid som har fortsatt etter min tid i UD. Å bidra til nedrustning var en prioritert målsetting for Arbeiderpartiet i regjering både på 1990-tallet og under Stoltenberg II-regjeringen. Eksempler er arbeidet med forbud mot antipersonellminer i 1997 og forbud mot klasevåpen i 2008.

Drøftes tirsdag



Andre nestleder Helge Thorheim i samme komité tar som forbehold at han så langt kun har lest utenriksminister Børge Brendes følgebrev til rapporten, da han sier:

– Jeg ser at det tydeligvis har vært mange brudd på interne regler i denne saken. Samtidig ser jeg at statsråden vil utvide granskingen, og det synes jeg er bra. Det er tydelig at statsråden tar denne saken på høyeste alvor, sier Thorheim.

