UDs ILPI-tilskudd var trolig brudd på både norsk og internasjonal lov, ifølge flere eksperter.

Torsdag i forrige uke kom Sentral kontrollenhet i UD med sin granskingsrapport om et tilskudd på 24 millioner som ble utbetalt til konsulentselskapet International Law and Policy Institute AS (ILPI) i 2011.

Granskingen ble beordret av utenriksminister Børge Brende etter at VG 12. oktober avslørte en rekke uregelmessigheter ved tildelingen av millionene.

Rapporten konkluderte med at ILPI aldri skulle fått gigantavtalen og kom med skarp kritikk av prosessen rundt tilskuddet. Brende har vurdert funnene som alvorlige og bekymringsfulle.

Interngranskingen frikjenner likevel departementet for inhabilitet og forskjellsbehandling.

ULOVLIG DIREKTEANSKAFFELSE Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket.



Begrepet er dermed knyttet opp til brudd på kunngjøringsplikten. Dette regnes som et særlig grovt brudd på regelverket siden det unndrar kontrakten fra åpen konkurranse.

En ulovlig direkte anskaffelse kan også foreligge der oppdragsgiveren bare har kunngjort konkurranse i Doffin når det etter regelverket foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen.



Dette vil være problematisk, fordi utenlandske leverandører ikke følger med på det som kunngjøres i Doffin og derfor ikke vil kunne respondere på kunngjøringen.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Ulovlig direktekjøp



Dagen etter at funnene i granskingen ble offentliggjort var det møte mellom UD og EFTAs overvåkingsorgran (ESA) i Brussel.

– Vi har hatt en konstruktiv samtale med UD, både hva gjelder saken som VG har skrevet om og om UDs øvrige programmer og ordninger, sa Gjermund Mathisen, konkurransedirektør i ESA til VG etter møtet.

ESA har ansvaret for å påse at Norge følger sine forpliktelser overfor EØS. Både når det gjelder utbetaling av statsstøtte til kommersielle selskap og ved offentlige kjøp av varer og tjenester.

I granskingsrapporten står det:

«Etter Sentral kontrollenhets vurdering er det samlet sett mest som taler for at støtten til ILPI-prosjektet ikke burde vært gitt som tilskudd, men at det trolig burde fulgt regelverket for offentlige anskaffelser».

– Er det foretatt en anskaffelse, der man har kjøpt tjenester uten å følge reglene for offentlige anskaffelser, så har man brutt både EØS-avtalen og anskaffelsesregelverket, sier Mathisen.

Aldri vært kunngjort



Bjørnar Alterskjær partner i advokatfirmaet Kluge og tidligere visedirektør i ESA gjør samme vurdering:

– Det UD i realiteten sier, er at det ikke er sikkert at det er ulovlig statsstøtte, da det etter UDs syn trolig heller er en ulovlig direkteanskaffelse, sier han.

VG har tidligere omtalt at tilskuddet kan være brudd på reglene om såkalt statsstøtte. I så fall kan konsekvensen være at tilskuddsmottaker, i dette tilfellet ILPI, må betale tilbake tilskuddsmillionene.

Nå er altså problemstillingen utvidet til å gjelde reglene for offentlige anskaffelser. Kort sagt skal alle anskaffelser over en viss terskelverdi skal lyses ut i hele Europa gjennom den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin og Tenders Electronic Daily (TED).

– Anskaffelsen vil i dette tilfelle ligge høyt over terskelverdiene, og det at den aldri har vært kunngjort, eller noen av de andre reglene om offentlige anskaffelser er fulgt, vil jo medføre at dette i så fall er en ulovlig direkteanskaffelse i strid med både norsk rett og EØS-avtalen, sier Alterskjær.

Det groveste bruddet

– Føringer



Advokat Marianne Dragsten er en av de fremste ekspertene på offentlige anskaffelser. Hun mener rapporten ikke gir helt tydelig informasjon, men er enig i at det er flere forhold som trekker i retning av at dette er en anskaffelse.

– Det er særlig det at UD synes å ha hatt en del føringer med hensyn til prosjektets innhold og utførelse, at dette antagelig vil kunne anses som en anskaffelse. Det er dermed en ulovlig direkte anskaffelse, siden regelverket om offentlige anskaffelser ikke er fulgt, sier Dragsten.

Hun omtaler det som «et av de groveste bruddene på regelverket» å ikke kunngjøre en anbudskonkurranse.

Sanksjoner

Dersom det er begått en ulovlig direkte anskaffelse, vil det kunne ilegges sanksjoner overfor UD.



– Dette er så langt jeg kan se i så fall en anskaffelse som skulle ha fulgt anskaffelsesforskriften del II og i så fall kan en kontrakt kjennes uten virkning, men det forutsetter at oppdraget ikke er gjennomført. Dersom oppdraget er gjennomført er sanksjonen overtredelsesgebyr, sier Dragsten.

Overtredelsesgebyret kan utgjøre inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi. Det er en to års frist for å anlegge et sivilt søksmål i norsk rett.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) kan også ta imot klager, men har per i dag ikke mulighet til å gi overtredelsesgebyr – kun en rådgivende konklusjon. Fra 1. januar får de myndighet til å ilegge gebyr uten at en sak trekkes for retten.

ESA har på sin side heller ikke mulighet til å ilegge finansielle sanksjoner, men kan konstatere brudd på reglene og innlede en såkalt «formell traktatsbruddssak» som kan komme innfor EFTA-domstolen.

Ineffektiv bruk av statlige midler



UD varsler nå at alle tilskudd til ILPI skal granskes. Blant disse tilskuddene er også videreføringen av gigantkontrakten, den såkalte Kjernevåpenavtalen. Denne ble forlenget med 18,8 millioner kroner i 2014 over samme støtteordning, som avtalen i 2011.

– Det er en grunn til at vi har disse reglene. Et viktig poeng er at de skal sørge for mest mulig effektiv bruk av offentlige midler. Man skal unngå at det sløses med skattebetalernes penger. Man skal sørge for å få mest mulig ut av hver krone, sier Mathisen.

– Det er ikke bra hvis det viser seg at man ikke klarer det. Ikke bare fordi det er brudd på EØS-avtalen. Men det som skjer er at man har en ineffektiv bruk av statlige midler og skattebetalernes penger, og det er ikke bra for noen, sier Mathisen.

Han forklarer at mye av det UD gjør på bistandsområdet faller utenfor EØS-reglementet for statsstøtte. Men at det finnes tilfeller, slik som ILPI-saken, som er i gråsonen hvor det er vanskelig å trekke den juridiske grensen.

– Her er det et større arbeid som må gjøres, vi må vurdere nærmere en del ting som har vært gjort. UD selv skal identifisere hva som skal gjennomgås. Vi kommer til å følge dette arbeidet og se til at det gjøres en god nok jobb.

– Vi er i dag blitt enige med UD om at vi skal samarbeide videre og det er bestemt at vi skal møtes igjen.