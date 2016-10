Hareide om UDs millionbevilgning: – Dette blir verre for hver time som går

KrF-leder Knut Arild Hareide er glad for at utenriksminister Børge Brende vil granske omstendighetene rundt UDs millionbevilgningen til ILPI.

– Dette er helt uakseptabelt. Her ser vi at det er en sløsing av bistandsmidler, og jeg vil si at ingen midler er verre å sløse med enn de som skal gå til å redde verdens fattige, sier partileder Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti.

Etter å ha lest VGs siste avsløring om UDs lynraske millionbevilgning til ILPI, sier Hareide han er svært glad for at Brende nå har beordret en full gransking av saken internt i Utenriksdepartementet.

– Det er ingen tvil om at alvorlighetsgraden i det som kommer frem nå blir verre for hver time som går. Det er nødvendig å få alle kortene på bordet, fordi etter å ha lest dette sitter jeg igjen med veldig mange spørsmål, sier Hareide.

Han sier han ikke ønsker å trekke noen konklusjoner før UD selv har funnet et svar på hva som har skjedd.

DETTE ER SAKEN Det norske bistandsbudsjettet var i 2015 på 34,5 milliarder. Millioner av kroner blir av Utenriksdepartementet (UD) brukt på konsulenter. Et av disse konsulentselskapene er International Law and Policy Institute (ILPI), som er et aksjeselskap. En av eierne er tidligere UD-direktør, mens de to andre har lang fartstid i UD-systemet. Eierne tok i 2015 ut over en million hver i utbytte i tillegg til lønninger på 1,6–1,7 millioner kroner.

– Jeg registrerer at UD har mange spørsmål selv, men dette har tross alt skjedd i UD. Alvorlighetsgraden er blitt større med den avsløringen som VG kommer med nå, og jeg håper UD har langt bedre forklaringer enn det ting kan tyde på i kveld, sier Hareide.

Vil se på rutinene



Han får støtte av medlem Jette Christensen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som sier hun berømmer VG for avsløringene om ILPI.

– Alle som er opptatt og for at Norge skal være et foregangsland på bistand, må også være særlig opptatt av kontroll. Det dreier seg om tilliten til bistandssystemet. Derfor er det bra at Brende nå har satt i gang gransking av denne saken. Og det skulle også bare mangle. Det som den kontrollen må finne svar på er de to nøkkelspørsmålene: Var det rutinene som var for dårlige? Eller ble rutinene omgått?

– Begge er like ille, på hver sin måte. En kan aldri sikre seg mot at noen omgår et system, men man må ha rutiner for å fange det opp. Dersom det ikke var en omgåelse er det en svikt i rutinene, og det krever en helomleggelse. Det viktige er å identifisere hvor problemet ligger. Og jeg antar at Stortinget blir orientert om det. Vi får se den utredningen når den foreligger, så får komiteen vurdere hva vi kan gjøre senere, sier Christensen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre hadde følgende kommentar via SMS onsdag kveld:

– Det er på sin plass å sette i gang et arbeid for å bringe klarhet i spørsmålene som er reist i denne saken. Det er derfor fornuftig av utenriksministeren å be Sentral kontrollenhet i UD om å gjennomgå saken, skriver Støre, som satt som utenriksminister da den kontroversielle tildelingen fant sted.

– Trenger reform



KrF-leder Hareide, som er medlem i justis- og forsvarskomiteen, mener han ser symptomer på en forvaltning som ikke fungerer.

–Vi har en forvaltningskapasitet som forvitrer. Vi har ikke den kapasiteten i vår forvaltning til å følge opp både den økningen som har vært, men også den faglige kompetansen som vi trenger på dette området. Da blir vi sårbare. Det er det VG avdekker, og som gjør at vi alle ser at vi er nødt til å ha en forvaltning som greier å følge pengene. Krone på krone, hele veien.

– Dette bør ryste alle som er opptatt av at utviklingspolitikk skal løftes opp til et nytt nivå. Vi trenger en omfattende reform av bistandsforvaltningen. Det tror jeg hele det politiske Norge bør slutte seg til, særlig nå etter VGs avdekking, sier Hareide.